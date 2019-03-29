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Ветеринаров для предприятий Хабаровского края будут готовить по целевому набору
Штат государственной ветеринарной службы в Хабаровском крае насчитывает около 400 человек, из которых 279 – специалисты в области ветеринарии. В регионе работают семь городских и районных станций по борьбе с болезнями животных. На территориях муниципальных образований существуют 13 филиалов, в которых организована работа по предупреждению возникновения и ликвидации болезней сельскохозяйственных и домашних животных, ведется государственный ветеринарный надзор, исследуется продукция животноводства.
По его словам, на территории края африканская чума свиней не регистрировалась. Очаг заболеваемости ящуром, который возник в феврале этого года на предприятии «Скифагро – ДВ», удалось оперативно ликвидировать. На территории свинокомплекса отменены карантинные мероприятия. Убой свиней и реализация мяса на территориях Хабаровска и Хабаровского края разрешены с 27 марта.
В связи с возникновением очага ящура проведена вынужденная вакцинация свиней. Прививки получили 10 137 особей.
Вместе с тем, одной из главных проблем, которая влияет на эпизоотическую ситуацию в крае, является нехватка квалифицированных ветврачей в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах. По мнению специалистов краевого минсельхоза, это одна из причин распространения лейкоза крупного рогатого скота, а также других болезней.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, для целенаправленной подготовки этих специалистов правительство края заключило контракт о целевом обучении с Дальневосточным аграрным университетом, который базируется в Благовещенске. Кроме того, обучение смогут пройти будущие экономисты, зоотехники и агрономы, которых также не хватает в крае.
Для будущих студентов из Хабаровского края в этом году в вузе зарезервировано 44 места. Учитывая большую востребованность этих специалистов, краевые власти помогут с выплатами стипендий, будут частично компенсировать расходы по проезду.
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