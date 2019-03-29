Ветеринаров для предприятий Хабаровского края будут готовить по целевому набору

Штат государственной ветеринарной службы в Хабаровском крае насчитывает около 400 человек, из которых 279 – специалисты в области ветеринарии. В регионе работают семь городских и районных станций по борьбе с болезнями животных. На территориях муниципальных образований существуют 13 филиалов, в которых организована работа по предупреждению возникновения и ликвидации болезней сельскохозяйственных и домашних животных, ведется государственный ветеринарный надзор, исследуется продукция животноводства.

- Одной из главных задач работы службы является анализ ситуации в крае, приграничных территориях, в стране и в мире. Наш регион имеет общие границы с Китаем, а также с пятью субъектами Российской Федерации. Сложная эпизоотическая обстановка в соседних с Хабаровским краем территориях увеличивает вероятность заноса болезней. Речь идет об африканской чуме свиней, ящуре, - сообщил начальник управления ветеринарии правительства края - главный государственный ветеринарный инспектор Николай Постоев.

По его словам, на территории края африканская чума свиней не регистрировалась. Очаг заболеваемости ящуром, который возник в феврале этого года на предприятии «Скифагро – ДВ», удалось оперативно ликвидировать. На территории свинокомплекса отменены карантинные мероприятия. Убой свиней и реализация мяса на территориях Хабаровска и Хабаровского края разрешены с 27 марта.

В связи с возникновением очага ящура проведена вынужденная вакцинация свиней. Прививки получили 10 137 особей.

Вместе с тем, одной из главных проблем, которая влияет на эпизоотическую ситуацию в крае, является нехватка квалифицированных ветврачей в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах. По мнению специалистов краевого минсельхоза, это одна из причин распространения лейкоза крупного рогатого скота, а также других болезней.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, для целенаправленной подготовки этих специалистов правительство края заключило контракт о целевом обучении с Дальневосточным аграрным университетом, который базируется в Благовещенске. Кроме того, обучение смогут пройти будущие экономисты, зоотехники и агрономы, которых также не хватает в крае.

Для будущих студентов из Хабаровского края в этом году в вузе зарезервировано 44 места. Учитывая большую востребованность этих специалистов, краевые власти помогут с выплатами стипендий, будут частично компенсировать расходы по проезду.



