Арест Виктора Ишаева ослабил позиции Сергея Фургала

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, в котором фигурирует бывший губернатор Хабаровского края, бывший полпред в ДФО, бывший глава Минвостокразвития и бывший вице-президент Роснефти Виктор Ишаев, явно обернулось бессонной ночью для многих ключевых фигур в правительстве Хабаровского края.

Формально оперативно-следственные действия ни поэтому, ни по возбужденному ранее «лесному» делу, пока не касаются лично действующего губернатора Сергея Фургала.

Однако ещё с момента прошлогодних сентябрьских выборов и по сей день политологи связывают успех кандидата от ЛДПР именно с поддержкой Ишаева, которого до сих пор многие называли «политическим тяжеловесом» региона.

Влияние бывшего полпреда на Сергея Фургала было не столь явным до момента, когда последний начал формировать обновленный состав краевого правительства. То, что в нём остались чиновники, назначенные в свое время при Ишаеве, можно было объяснить их большим опытом и высоким уровнем компетентности (мы говорим о главе минфина Александре Кацубе и министре здравоохранения Александре Витько).

Но появление двух фигур из ближайшего окружения бывшего полпреда, ранее не засветившихся управленческими успехами в пределах Хабаровского края, вывело предположения на уровень фактов. Речь идет о назначении первым заместителем председателя регионального правительства Игоря Аверина, работавшего рука об руку с Ишаевым с 1995 года (в т.ч. заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока), и назначении зампредом по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами государственной власти Владимира Хлапова, выполнявшего в период службы старшим инспектором отдела по охране объектов органов госвласти краевого УВД обязанности личного охранника Ишаева и принятого им после увольнения из ОВД на работу в полпредство.

Косвенно попытки влияния на происходящее в Хабаровском крае накануне подтвердила дочь арестованного в Москве Виктора Ишаева Юлия. В беседе с журналистами в Басманном суде столицы она сказала, что «папино влияние на Дальнем Востоке кому-то не дает покоя».

Предположение о том, что Сергей Фургал изначально опирался на Виктора Ишаева, высказал и представитель Российской ассоциации политконсультантов в ДФО Даниил Ермилов.