Отбор на Национальный чемпионат «WorldSkills Russia» пройдет в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре с 3 по 27 апреля пройдут соревнования по шести компетенциям всероссийского отборочного этапа Национального чемпионата «WorldSkills Russia». Участников из 78 регионов примет Губернаторский авиастроительный колледж и Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум.

В этом году в сборную Хабаровского края вошли 73 конкурсанта и 49 экспертов. Они выступают с 15 марта по 30 апреля по 40 компетенциям «WorldSkills», восьми компетенциям «WorldSkills Juniors», а также по компетенции «Навыки мудрых» в 17 субъектах. Всего на отборочные соревнования заявились 239 конкурсантов, 285 экспертов, 30 сертифицированных и технических экспертов Союза «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia»). Будут задействованы 120 волонтеров Корпуса волонтеров профессионального образования Хабаровского края.

- Отборочные соревнования национального чемпионата более чем по 90 компетенциям пройдут в 21 субъекте РФ. Шесть из них: «Инженерный дизайн CAD», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Обработка листового металла», «Производственная сборка изделий авиационной техники» и «Сварочные технологии» пройдут в Комсомольске-на-Амуре, - сообщили организаторы.

В рамках деловой программы состоится Межрегиональный форум экспертов, который посетят 80 специалистов из 65 регионов страны. Они обсудят актуальные формы работы специализированных центров компетенций, поделятся лучшими практиками подготовки чемпионов и повышения квалификации мастеров производственного обучения, а также профориентационной работы.

Кроме того, 4 и 5 апреля в Комсомольском-на-Амуре лесопромышленном техникуме пройдет I образовательный фестиваль «Обрфест.Ком». В его программу включены мастер-классы и профессиональные пробы, диагностика и консультирование по профессиональному самоопределению, квест-игра «В мире профессий», детский технопарк «Кванториум» с IT-лабораторией и мастер-классами по 3D-моделированию, созданию модели светодиодного сувенирного мини-квадрокоптера, а также новый профориентационный проект «Мечтай! Выбирай! Поступай!». С 8 по 12 апреля в Межрегиональном центре компетенций состоятся мастер-класс «Физика вокруг нас» и профессиональные пробы: «ТЕХНО-сварка», «Роботы - это просто!», «PROэлектричестово».