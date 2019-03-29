На вопросы перехода на цифровое телевещание ответят по «горячей линии»

В России продолжается программа по переходу на цифровое ТВ. В Хабаровском крае аналоговое телевидение отключат 3 июня 2019 года. Получить всю необходимую информацию жители региона смогут по телефону «горячей линии», она начнет свою работу 1 апреля.

По единому бесплатному номеру 8-800-100-4212 выбрав нужный раздел голосового меню можно узнать о настройке приемного оборудования, о мерах социальной поддержки и компенсации затрат на покупку оборудования, проконсультироваться по вопросам спутникового телевидения, а также запросить помощь волонтера.

Для просмотра 20 обязательных федеральных телеканалов 2-х цифровых мультиплексов необходимо, чтобы телевизор поддерживал стандарт DVB-T2. Он заложен во всех ТВ-приемниках, выпускаемых с 2013 года, данные об этом прописаны в инструкции по эксплуатации.

По информации пресс-службы правительства региона, если нет инструкции, либо в ней нет такой информации, на ресурсе смотрицифру.рф в разделе «Все для приема» размещены данные о 26 796 моделях телевизоров от 121 производителя. Кроме того, в разделе есть интерактивная карта цифрового эфирного телевещания. Там обозначены пункты продаж оборудования для приема цифрового эфирного телевидения.

В министерстве информационных технологий и связи края также подчеркнули, что покупать приставку не нужно тем, кто подключил кабельное телевидение. Если вы проживаете на территории, которая не охвачена цифровым эфирным вещанием, то просмотр каналов будет возможен посредством спутникового телевидения.