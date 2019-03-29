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Комсомольск-на-Амуре на час останется без света
Комсомольск-на-Амуре 30 марта присоединится к акции «Час земли». В этот день с 20.30. до 21.30 в городе отключат архитектурную подсветку многоэтажных зданий: пр. Ленина, 21, пр. Мира 5, 5/2, пр. Октябрьский,2. Час Земли - ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы, призывающее всех - частных лиц, организации, школы, муниципальные образования, коммерческие учреждения - выключить свет на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам.
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