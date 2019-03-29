Жителям Хабаровского края предлагают принять участие в акции «Бессмертный полк»

В Хабаровском крае началась подготовка к патриотической акции «Бессмертный полк», посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая все желающие могут выйти на шествие с портретами своих родственников - участников боевых действий, тружеников тыла, а также участников локальных конфликтов. Организаторы ожидают, что только в Хабаровске в акции примут участие не менее 50 тыс. человек.

Как сообщил руководитель регионального отделения «Бессмертный полк России» в Хабаровском крае Андрей Белоглазов, с 1 апреля начнется инструктаж добровольцев-волонтеров Победы. Они будут сопровождать колонну участников, а также обеспечивать первую медицинскую помощь.

- Акция состоится во всех городах и районах края. Жители нашего региона всегда принимают активное участие в этом мероприятии. Только в прошлом году в колоннах по всему краю прошли более 100 тыс. человек. Для того, чтобы изготовить штендер, можно обратиться как в типографию, фотоателье, либо сделать его самостоятельно. Под фотографией ветерана необходимо указать его фамилию, имя и отчество. При этом желательно, чтобы размер изображения был не меньше формата А3, - сообщил Андрей Белоглазов.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в краевой столице шествие колонны планируется начать от площади им. Ленина и завершить его на площади Славы у Вечного огня. Более подробную информацию об участии в мероприятии можно узнать по телефону «горячей линии» - 94-45-10, организуемой региональным представительством движения «Бессмертный полк» или на официальном сайте акции – polkrf.ru.

В этом году организаторы акции для школьников 11-17 лет проводят творческий конкурс «Мой прадед». Детям предлагается собрать информацию о своём родственнике, участнике Второй мировой войны. Дополнительно с условиями акции можно ознакомиться на сайте pravnuki-pobediteley.ru либо по телефону 94-45-10. Победители региональных этапов получат ценные призы, а лучшие 10 примут участие в шествии по Красной Площади. Главный приз - поездка на летнюю смену во Всероссийский детский центр «Орленок». Срок приема заявок - до 10 апреля.

Пол традиции, в краевой столице помимо шествия «Бессмертного полка» запланирован парад войск Хабаровского гарнизона на площади им. Ленина, церемония возложения венка и цветов к Вечному Огню на мемориальном комплексе площади Славы, праздничный артиллерийский салют. Весь день в парковой зоне стадиона Ленина будет проходить демонстрация образцов военной техники и вооружений, на площадях и в парках города Хабаровска пройдут патриотические акции и концерты.

По данным министерства социальной защиты населения края, в регионе проживают 4039 ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них 520 - инвалиды и участники ВОВ, 3336 - труженики тыла, 121 - бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. 62 человека награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Еще 1056 жителей края - это вдовы участников войны.