Уха в Хабаровском крае станет "народной"

Выставка-ярмарка "Наш выбор 27" пройдет 15-16 июня в Хабаровске. А пока организаторы представили концепцию мероприятия. В этот раз проект объединил сразу два ярких события - выставку-ярмарку и фестиваль мороженого. Ежегодное меропритие традиционно проведут на набережной, разместившись на более 40 гектарах.





Рыбный день

В первый день обещают сварить более 5 тонн рыбного супа. Важно - хабаровчане и гости города вместо губернаторской отведают "народной ухи". Кстати, жители края смогут поучаствовать в составлении нового рецепта. На официальной странице проекта "Наш выбор 27" в сети Инстаграм запущен конкурс на лучший рецепт, по итогам которого шеф-повара отберут лучшие идеи и учтут их при приготовлении ухи. Однако, уже сейчас понятно, что уха будет двойной - бульон из косаток-плетей и карасей, а в само блюдо добавят несколько видов рыбы - таймень, косатка, сазан, карась и ленок.

Организаторы уже провели церемонию растопки котла. По словам председателя комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства Хабаровского края Николая Крецу, ухи должно хватить на более чем 20 тысяч порций.

- Это традиционная растопка котла. Мы проводим ее перед тем, как мы его перевезем на набережную. Это уникальный котел. Его объем - 2, 5 тыс литров. Мы долго его искали, нашли, подготовили техническое задание, подключили специалистов. Подобных котлов на ДВ и Сибири нет. Наши специалисты проверили его на прочность – все в порядке, котел в отличном состоянии. Мы приглашаем жителей и гостей края на амурскую уху. Раздача начнется ровно в 13 часов, - отметил Николай Крецу.

Кроме того, на территории набережной появится рыбный рынок. Ресторан проведет мастер-классы на открытом воздухе по приготовлению блюд из рыбы, дальневосточных продуктов. Здесь будут готовить шарабан, а также продавать и угощать фиш-бургерами, "хабкраб-бургерами" и рыбными чипсами.

Раздав более 20 тысяч порций абсолютно бесплатно, планируется установить новый рекорд России. Напомним, что в 2018 году приготовили 16,5 тысяч порций ухи.

Приготовлением ухи займутся на площадке напротив колеса обозрения. Схема раздачи блюда не изменится. Каждая порция будет подаваться в брендированной посуде.

Кстати, что касается продажи продукции на ярмарке. Предприниматели пошли на снижение цен от 10 % до 50%. Также будет действовать специальная зона для продажи продукции под маркой «Кусун» (морс, мясные продукты, вода).





Волшебник с мороженым

Во второй день на территорию набережной приземлится вертолет с волшебником. Приземлившись, волшебника встретит кабриолет, который доставит его на главную сцену, где маг даст старт бесплатной раздаче 15 тысяч порций мороженого (в прошлом году раздали шесть тысяч порций).

- Один из вас сможет встретить вертолет и прокатиться вместе с волшебником в кабриолете, а на сцене получить от него специальный приз. Для этого необходимо принять участие в конкурсе, все условия размещены на страничке комитета торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края в социальной сети, - добавил Николай Крецу.





На территории набережной в эти дни будут действовать зоны для детей, мастер-классы, красоты, творческий маркет, ресторанный дворик, кинотеатр под открытым небом. Также можно будет приобрести одежду и аксессуары с логотипом «Наш выбор 27».





Справка:

Впервые выставка-ярмарка «Наш выбор 27» прошла 24 июня 2017 года. Тогда был установлен рекорд России в номинации «Самое массовое угощение ухой». В прошлом году выставка-ярмарка признана лучшей ярмаркой России 2018 года (по итогам конкурса Минпромторга). Вышла в ТОП-200 лучших событийных проектов страны.