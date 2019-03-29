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Уха в Хабаровском крае станет "народной"
Выставка-ярмарка "Наш выбор 27" пройдет 15-16 июня в Хабаровске. А пока организаторы представили концепцию мероприятия. В этот раз проект объединил сразу два ярких события - выставку-ярмарку и фестиваль мороженого. Ежегодное меропритие традиционно проведут на набережной, разместившись на более 40 гектарах.
Рыбный день
В первый день обещают сварить более 5 тонн рыбного супа. Важно - хабаровчане и гости города вместо губернаторской отведают "народной ухи". Кстати, жители края смогут поучаствовать в составлении нового рецепта. На официальной странице проекта "Наш выбор 27" в сети Инстаграм запущен конкурс на лучший рецепт, по итогам которого шеф-повара отберут лучшие идеи и учтут их при приготовлении ухи. Однако, уже сейчас понятно, что уха будет двойной - бульон из косаток-плетей и карасей, а в само блюдо добавят несколько видов рыбы - таймень, косатка, сазан, карась и ленок.
Организаторы уже провели церемонию растопки котла. По словам председателя комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства Хабаровского края Николая Крецу, ухи должно хватить на более чем 20 тысяч порций.
Кроме того, на территории набережной появится рыбный рынок. Ресторан проведет мастер-классы на открытом воздухе по приготовлению блюд из рыбы, дальневосточных продуктов. Здесь будут готовить шарабан, а также продавать и угощать фиш-бургерами, "хабкраб-бургерами" и рыбными чипсами.
Приготовлением ухи займутся на площадке напротив колеса обозрения. Схема раздачи блюда не изменится. Каждая порция будет подаваться в брендированной посуде.
Кстати, что касается продажи продукции на ярмарке. Предприниматели пошли на снижение цен от 10 % до 50%. Также будет действовать специальная зона для продажи продукции под маркой «Кусун» (морс, мясные продукты, вода).
Волшебник с мороженым
Во второй день на территорию набережной приземлится вертолет с волшебником. Приземлившись, волшебника встретит кабриолет, который доставит его на главную сцену, где маг даст старт бесплатной раздаче 15 тысяч порций мороженого (в прошлом году раздали шесть тысяч порций).
Справка:
Впервые выставка-ярмарка «Наш выбор 27» прошла 24 июня 2017 года. Тогда был установлен рекорд России в номинации «Самое массовое угощение ухой». В прошлом году выставка-ярмарка признана лучшей ярмаркой России 2018 года (по итогам конкурса Минпромторга). Вышла в ТОП-200 лучших событийных проектов страны.
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