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В Хабаровском крае на час отключат свет
Хабаровский край примет участие в международной экологической акции «Час Земли». Сегодня, 30 марта, с 20.30 до 21.30 жители региона, пожелавшие поддержать это всемирное движение, добровольно отключат свет и бытовые электроприборы. Таким способом они продемонстрируют свою готовность экономить энергоресурсы, от которых зависит будущее планеты.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, помимо простых людей каждый год к акции традиционно присоединяются крупные предприятия, а также органы государственной власти. К примеру, в «Час Земли» временно будет отключена подсветка на административных зданиях правительства Хабаровского края.
Напомним, что «Час земли» является самой массовой экологической акцией на планете. Она организована Всемирным фондом дикой природы, и ежегодно в ней участвуют более 2 миллиардов жителей разных стран. В России акцию поддерживают 170 городов страны.
Подробную информацию о «Часе Земли» можно узнать на официальной странице организаторов по адресу: https://60.wwf.ru.
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