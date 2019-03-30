В Хабаровском крае на час отключат свет

Хабаровский край примет участие в международной экологической акции «Час Земли». Сегодня, 30 марта, с 20.30 до 21.30 жители региона, пожелавшие поддержать это всемирное движение, добровольно отключат свет и бытовые электроприборы. Таким способом они продемонстрируют свою готовность экономить энергоресурсы, от которых зависит будущее планеты.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, помимо простых людей каждый год к акции традиционно присоединяются крупные предприятия, а также органы государственной власти. К примеру, в «Час Земли» временно будет отключена подсветка на административных зданиях правительства Хабаровского края.

- Этот знаменитый флешмоб призван привлечь внимание к серьезным экологическим проблемам, угрожающим жизни на земле. Хабаровский край примет в нем участие уже в четвертый раз. Ожидаем, что акцию активно поддержит наша молодежь и все те, кому небезразличны вопросы экологии, - уточнили в краевом министерстве природных ресурсов .

Напомним, что «Час земли» является самой массовой экологической акцией на планете. Она организована Всемирным фондом дикой природы, и ежегодно в ней участвуют более 2 миллиардов жителей разных стран. В России акцию поддерживают 170 городов страны.

Подробную информацию о «Часе Земли» можно узнать на официальной странице организаторов по адресу: https://60.wwf.ru.