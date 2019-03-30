«Дальспецстрой» пришёл за долей



При обрушении регионального строительного гиганта – ФГУП «Дальспецстрой» – пострадавшими оказались не только участники долевого строительства, но и более трёхсот пятидесяти дальневосточных компаний и индивидуальных предпринимателей, связанных с военными строителями договорными обязательствами.





Кроме шуток

Представьте, что вас наняли для выполнения определенной работы и рассчитались за нее пачкой сторублевых банкнот. Потом наниматель звонит, рассказывает о возникших у него проблемах и просит на время вернуть деньги для сверки документации или вроде того. Деваться вам некуда – ситуация лежит в правовом поле и заработанное надо отдать. По прошествии какого-то отрезка времени вам говорят, что готовы вернуть ваш заработок, вы радостно мчитесь и в итоге получаете из всей пачки лишь один стольник. Повторимся – все абсолютно в рамках закона.

Примерно так, «на пальцах», представители регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» объясняют проблему, которая назревает в краевом центре и его окрестностях. Опираясь на ст. 61.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», конкурсный управляющий Главного военного строительного управления №6 (правопреемника «Дальспецстроя») Григорий Удельный требует через суд возврата 36 млрд рублей, которые были переведены различным организациям за поставленные товары, произведенные работы и предоставленные услуги. Речь идет не только о возведении многоквартирных жилых домов в Хабаровске, но и о строительстве космодрома «Восточный».

Де-юре ГВСУ №6 намерено в судебном порядке взыскать все ранее выплаченные деньги, чтобы исполнители контрактов встали в общую очередь кредиторов и ждали возврата причитающейся доли.

Причем касается это сделок, направленных на погашение обязательств, возникших как до, так и после возбуждения дела о банкротстве (15 июня 2015 года). В реестре – 362 юрлица, около 30% из них – зарегистрированные в Хабаровском крае. Остальные – в соседних субъектах РФ.



У разбитого корыта?



- Помимо юридических моментов, в этой ситуации присутствуют и социально-экономические. Санация одного крупного предприятия может повлечь угрозу банкротства множества других участников реального сектора. То, что сейчас происходит, – беспрецедентная юридическая и социально-экономическая история для всей России. Не было такого большого объекта, с таким глобальным генподрядчиком и с таким количеством подрядчиков и поставщиков, - говорит адвокат, председатель совета директоров АО «ДВ консалтинговая группа АВРОРА» Дмитрий Ноженко.

- В этом случае можно говорить о злоупотреблении правом со стороны внешнего управляющего ГВСУ №6. Мы еще никогда не видели, чтобы такому большому количеству компаний такие колоссальные суммы выставлялись к возврату, - делится мнением уполномоченный по правам предпринимателей в Хабаровском крае Олег Герасимов.

- По сути, они чистят рынок – от тех, кто не умеет правильно с ними работать, кто не умеет читать документы, кто не умеет чувствовать тренды, кто не понимает, что эти ребята пришли «бабло рубить». Их задача – сохранить выделяемые деньги в «кормушке» Москвы и немножко заработать самим. Все остальное им неинтересно, поскольку они приходят на время, - сетует Безматерных. - В СССР как строили? Были планы долгосрочные на 5-10 лет. Специалистов готовили, жилье готовили. Это все было на долгий срок. А мы сейчас живем с временщиками. Нет сейчас таких людей, которые думают наперед, кто хочет, чтобы мы здесь жили.

Для многих предпринимателей возврат полученных средств – прямая дорога к разорению. Поэтому они поддержали инициативу направления коллективных жалоб в различные объединения по защите прав малого и среднего бизнеса, а также губернатору Хабаровского края и полномочному представителю Президента в ДФО.Представитель предпринимательского сообщества Роман Безматерных видит в происходящем квинтэссенцию стиля работы крупных федеральных заказчиков с местным бизнесом.



Долевые игры

Самое интересное, что эта сугубо предпринимательская дилемма вновь возвращает нас к проблеме обманутых дольщиков. «Дальспецстрой» с некоторыми подрядчиками рассчитывался «натурой», а именно – квартирами в новостройках.



- Моя компания производила работы по благоустройству, право на заключение контракта я выиграл в тендере. Общая сумма была около 12 млн рублей. По факту со мной рассчитались тремя квартирами, которые я продал обычным людям. Сейчас я у них должен это жилье, за которое со мной рассчитались, забрать, вернуть людям деньги, а сам отдать квартиры в конкурсную массу. Как так? Уже уплачены все налоги, уже пути назад нет, - рассказывает о своей ситуации предприниматель Игорь Жилин.

- Предметом споров в арбитраже являются не квартиры, приобретенные дольщиками «с рук» у третьих лиц, а хозяйственные отношения между ФГУП «ГВСУ №6» и такими лицами. Для добросовестных покупателей квартир оспаривание сделок негативных последствий не несет. Дольщикам, приобретавшим квартиры не у застройщика, а у посторонних лиц, дополнительно рекомендуется предоставлять доказательства надлежащей оплаты по соглашениям о переуступке, а также иные документы и сведения о заключении таких соглашений, - такой совет содержится в релизе ГВСУ №6, размещенном на официальном сайте организации.

- Конкурсный управляющий и сейчас заключает договоры, выбирает подрядчика. И что, через полгода–год, рассчитавшись с этим подрядчиком, он опять подаст в суд и будет требовать взыскания? Это уже похоже на мошенничество со стороны управляющего. По меньшей мере такая практика порочна, - заявляет сопредседатель регионального отделения общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Владимир Корчевский.

Кстати, владельцы таких «нехороших» квартир на грани нервного срыва наряду с пострадавшими бизнесменами. Вопрос собственности сейчас повисает в воздухе, несмотря на попытки успокоить новоселов со стороны ГВСУ №6.А самое плохое, что число потенциальных жертв эпохального банкротства растет с каждым днем.



Ольга Шабалина



