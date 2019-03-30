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«Дальспецстрой» пришёл за долей
При обрушении регионального строительного гиганта – ФГУП «Дальспецстрой» – пострадавшими оказались не только участники долевого строительства, но и более трёхсот пятидесяти дальневосточных компаний и индивидуальных предпринимателей, связанных с военными строителями договорными обязательствами.
Кроме шуток
Представьте, что вас наняли для выполнения определенной работы и рассчитались за нее пачкой сторублевых банкнот. Потом наниматель звонит, рассказывает о возникших у него проблемах и просит на время вернуть деньги для сверки документации или вроде того. Деваться вам некуда – ситуация лежит в правовом поле и заработанное надо отдать. По прошествии какого-то отрезка времени вам говорят, что готовы вернуть ваш заработок, вы радостно мчитесь и в итоге получаете из всей пачки лишь один стольник. Повторимся – все абсолютно в рамках закона.
Примерно так, «на пальцах», представители регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» объясняют проблему, которая назревает в краевом центре и его окрестностях. Опираясь на ст. 61.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», конкурсный управляющий Главного военного строительного управления №6 (правопреемника «Дальспецстроя») Григорий Удельный требует через суд возврата 36 млрд рублей, которые были переведены различным организациям за поставленные товары, произведенные работы и предоставленные услуги. Речь идет не только о возведении многоквартирных жилых домов в Хабаровске, но и о строительстве космодрома «Восточный».
Де-юре ГВСУ №6 намерено в судебном порядке взыскать все ранее выплаченные деньги, чтобы исполнители контрактов встали в общую очередь кредиторов и ждали возврата причитающейся доли.
Причем касается это сделок, направленных на погашение обязательств, возникших как до, так и после возбуждения дела о банкротстве (15 июня 2015 года). В реестре – 362 юрлица, около 30% из них – зарегистрированные в Хабаровском крае. Остальные – в соседних субъектах РФ.
У разбитого корыта?
Для многих предпринимателей возврат полученных средств – прямая дорога к разорению. Поэтому они поддержали инициативу направления коллективных жалоб в различные объединения по защите прав малого и среднего бизнеса, а также губернатору Хабаровского края и полномочному представителю Президента в ДФО.
Представитель предпринимательского сообщества Роман Безматерных видит в происходящем квинтэссенцию стиля работы крупных федеральных заказчиков с местным бизнесом.
Долевые игры
Самое интересное, что эта сугубо предпринимательская дилемма вновь возвращает нас к проблеме обманутых дольщиков. «Дальспецстрой» с некоторыми подрядчиками рассчитывался «натурой», а именно – квартирами в новостройках.
Кстати, владельцы таких «нехороших» квартир на грани нервного срыва наряду с пострадавшими бизнесменами. Вопрос собственности сейчас повисает в воздухе, несмотря на попытки успокоить новоселов со стороны ГВСУ №6.
А самое плохое, что число потенциальных жертв эпохального банкротства растет с каждым днем.
Ольга Шабалина
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