Правительство Хабаровского края осталось без зампреда

"Подтверждаю, что на данный момент Наталья Алексеевна находится в отпуске. Да, она приняла такое решение", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос, подала ли зампред в отставку. С чем связано такое решение, в пресс-службе не уточнили, отметив, что нареканий к работе Пудовкиной в краевом правительстве не было.

На прошлой неделе против лесопромышленника Александра Пудовкина, связанного, по данным СМИ, с семьей Пудовкиной, было возбуждено уголовное дело о хищениях в лесной отрасли. Фигурантом этого же дела стал бывший заместитель правительства Хабаровского края Василий Шихалев, в 2013-2018 годах курировавший лесную отрасль в регионе. По информации Генпрокуратуры РФ, в эти годы Шихалев оказывал протекцию лесозаготовительной организации, которой руководил его знакомый Пудовкин. В ходе проверок выяснилось, что бизнесмен незаконно получил из федерального бюджета субсидии в сумме свыше 1 млрд рублей, а также незаконно вырубил лес на сумму более 9 млрд рублей.

Пудовкину назначили на должность в правительство Хабаровского края в декабре 2018 года. До назначения в региональное правительство она возглавляла постоянный комитет краевой думы по бюджету, налогам и экономическому развитию.