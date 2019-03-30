Новости
Жителям поселка Переяславка отказали в проведении референдума
Переяславцы, живущие в поселке городского типа, требовали референдума по изменению статуса поселения с «городского» на «сельский». Они считали, что такие изменения пойдут только на пользу людям. В первую очередь снизятся энерготарифы для всех – в селе они на рубль двадцать меньше. Во-вторых, получат льготы учителя и врачи. Да и вообще, ну какой из Переяславки «город», когда район сельскохозяйственный и каждый своим огородом живет?
Обратились с просьбой о проведении референдума в поселковый Совет депутатов. Получили отказ. Отказ законен, считает председатель Совета Михаил Свистунов. Потому что объявить референдум, согласно федеральным законам, может только субъект Федерации, а 109-й закон Хабаровского края четко определяет, какие населённые пункты к какому типу относятся.
К тому же, объясняют местные власти, с утратой «городского» статуса Переяславка потеряет 16 млн рублей налоговых отчислений, лишится многих полномочий, а переименование потребует дополнительных расходов.
Чтобы решить проблему энерготарифов, считают в Совете депутатов Переяславки, надо выходить на краевой и федеральный уровень, а не на референдум. А между тем о смене «городского» статуса начали задумываться и жители других районов края.
Ирина Северцева
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 211
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 403
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 211
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 698
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136