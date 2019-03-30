Жителям поселка Переяславка отказали в проведении референдума

Переяславцы, живущие в поселке городского типа, требовали референдума по изменению статуса поселения с «городского» на «сельский». Они считали, что такие изменения пойдут только на пользу людям. В первую очередь снизятся энерготарифы для всех – в селе они на рубль двадцать меньше. Во-вторых, получат льготы учителя и врачи. Да и вообще, ну какой из Переяславки «город», когда район сельскохозяйственный и каждый своим огородом живет?

Обратились с просьбой о проведении референдума в поселковый Совет депутатов. Получили отказ. Отказ законен, считает председатель Совета Михаил Свистунов. Потому что объявить референдум, согласно федеральным законам, может только субъект Федерации, а 109-й закон Хабаровского края четко определяет, какие населённые пункты к какому типу относятся.

К тому же, объясняют местные власти, с утратой «городского» статуса Переяславка потеряет 16 млн рублей налоговых отчислений, лишится многих полномочий, а переименование потребует дополнительных расходов.



«Народные избранники продемонстрировали свое истинное лицо, - считает член инициативной группы Ольга Ашарина. - Главной целью является не благополучие граждан, а своя собственная шкурка и карман», - намекает Ольга на то, что с изменением статуса территории произойдет и вынужденное сокращение штатов в администрации.

Чтобы решить проблему энерготарифов, считают в Совете депутатов Переяславки, надо выходить на краевой и федеральный уровень, а не на референдум. А между тем о смене «городского» статуса начали задумываться и жители других районов края.





Ирина Северцева



