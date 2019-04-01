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Воду из реки в Хабаровске запретили использовать в бытовых целях
Вода в реке Красная речка запрещена для использования в бытовых целях. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора. Они исследовали пробы воды и выявили ее несоответствие существующим требованиям по микробиологическим показателям. Рекомендации по ограничению или полному запрету на использование воды в личных и бытовых целях получили жители, чьи дома расположены в районе улицы Менделеева.
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