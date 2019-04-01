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Женщинам на селе хотят увеличить рабочее время
В России предлагается увеличить рабочее время для женщин, проживающих на селе, с 36 до 40 часов в неделю. Депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия» требуют сохранить укороченную рабочую неделю для женщин, работающих в сельской местности. Инициатива Минтруда об увеличении рабочего времени с 36 до 40 часов в неделю коснется миллионов женщин, которые помимо основной работы несут существенную хозяйственную нагрузку. Этого нельзя допустить. Об этом заявил федеральный координатор партийного проекта «Российское село», депутат Государственной Думы Владимир Плотников.
«В СМИ появилась информация, что в Минтруде рассматривается инициатива об отмене укороченной рабочей недели для сельских женщин. Мы считаем, что этого нельзя допустить, потому что миллионы женщин, работающих на селе, несут еще и существенную нагрузку по хозяйству. Нужно подтягивать социальную сферу села, а не принимать меры, которые спровоцируют рост безработицы и социальную напряженность», - подчеркнул Плотников.
Мера поддержки сельских женщин была введена в 1990 году и призвана восполнить отставание села, неразвитость социальных и бытовых услуг для селян.
Как подчеркнул депутат Государственной Думы от Хабаровского края Борис Гладких, в настоящее время на федеральном уровне ведется работа над специальной программой по комплексному развитию сельских территорий. Уже в следующем году резко возрастет финансирование социальной сферы села.
«Увеличение рабочих часов коснется практически каждой сельской семьи. Женщины, на которых, зачастую, держится весь домашний быт, подсобное хозяйство, вопросы воспитания детей, фактически, после работы продолжают свой рабочий день дома. В связи с этим, инициатива по увеличению рабочего времени направлена против интересов жителей села. Мы обязательно сделаем все возможное для того, чтобы этого не допустить и защитить права женщин, проживающих в сельских поселениях», - заключил депутат Государственной Думы Борис Гладких.
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