Сергей Фургал жертвует приближенными ради репутации

В правительстве Хабаровского края обновленного состава первая серьезная потеря. Появилась информация о том, что заявление об увольнении по собственному желанию написала заместитель председателя регионального правительства по социальным вопросам Наталия Пудовкина. Официально вплоть до 1 апреля – даты, с которой якобы увольняется Пудовкина, - никаких заявлений сделано не было.

В пресс-службе губернатора этот факт подтвердили лишь косвенно.

- На данный момент Наталия Пудовкина находится в отпуске. По моей информации, она приняла решение об увольнении, - сообщила пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко агентству East Russia

Напомним, Наталия Алексеевна занимала должность зампреда по соцвопросам с 1 декабря 2018 года. Ради приглашения Сергея Фургала в правительство она оставила депутатский мандат регионального парламента, в котором возглавляла постоянный комитет по бюджету, налогам и экономическому развитию.

Сторонние наблюдатели расходятся в догадках, была ли внезапная отставка куратора социального блока личной инициативой или же ее вынудили принять такое решение. Поводом мог послужить арест 20 марта ее де-юре бывшего, а де-факто «гражданского» супруга Александра Пудовкина, одного из крупнейших лесопромышленников Дальнего Востока (предположительно, брак формально был расторгнут с того момента, когда возникла необходимость декларировать имущество и доходы). В служебном кабинете самой Наталии Пудовкиной также был проведен обыск.

Учитывая, что в окружении главы региона возбуждение уголовного дела по факту мошенничества с выделением государственных субсидий на поддержку приоритетного инвестпроекта в сфере освоения леса и распределением лесосек в обход аукционов назвали следствием проверок, инициированных самим Сергеем Фургалом, рокировки с фигурой Пудовкиной выглядят вдвойне сомнительными.

Отсутствие официальных комментариев по поводу произошедшего наводят на мысль, что губернатор изо всех сил пытается уберечь собственную репутацию. Ради того, чтобы «лесное» дело и вообще повышенный интерес силовиков к сотрудникам правительства не связывали с его именем, он готов жертвовать специалистами высокого уровня, которых сам же не так давно пригласил.





Справка:

Наталия Пудовкина родилась в 1961 г. в Якутской АССР. Выпускница Хабаровского института народного хозяйства и Российской экономической академии им. Плеханова.

Трудовую деятельность начинала в 1983 г. в должности экономиста, затем главного специалиста финансового управления администрации Хабаровского края.

В 1993 г. была приглашена на работу в Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования заместителем исполнительного директора по финансово-экономическим вопросам.

С 2000 г. работала в Москве - в Минздраве РФ, в департаменте соцразвития и охраны окружающей среды правительства РФ, в департаменте сопровождения приоритетных нацпроектов Экспертного управления президента РФ.

В 2009 – 2010 гг. была заместителем генерального директора ООО «Амур Форест».

В 2010 г. победила на выборах в Законодательную думу края пятого созыва, в 2014 г. повторила свой успех и стала депутатом шестого, ныне действующего созыва.





Фото: khabkrai.ru, Вячеслав Реутов