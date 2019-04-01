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Губернатор Хабаровского края предложил работу финалистам «Лидеров России»
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал встретился с финалистами Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» от Хабаровского края. Глава региона наградил финалистов и обсудил перспективы их дальнейшего трудоустройства. В частности, победителю конкурса – Ивану Кремзе - Сергей Фургал предложил пост заместителя министра промышленности и транспорта края.
Сейчас Иван работает на Комсомольском авиазаводе заместителем главного технолога – начальником отдела штамповочно-заготовительных работ. Другим финалистам губернатор также предложил рассмотреть различные позиции в органах власти края.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, помимо Ивана Кремзы за победу в финале от Хабаровского края боролись министр информационных технологий и связи Хабаровского края Кирилл Берман, специалисты банковских организаций: ПАО АКБ «Авангард» - Денис Бузыкин, филиал АО «Россельхозбанк» - Максим Задорожнюк, ПАО «Сбербанк» - Владимир Манухин. Также в финальных испытаниях участвовали заместитель генерального директора Краевого молодежного центра социального воспитания и здоровья Кирилл Клименко и генеральный директор консалтинговой организации Александр Новак. Все они решением губернатора включены без конкурса в краевой резерв управленческих кадров.
Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия - страна возможностей» и призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Организаторами конкурса выступают Администрация президента РФ и Высшая школа государственного управления РАНХиГС. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тысяч человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. В текущем году в финал конкурса вышли 300 человек из 21 региона России. Из них 104 стали победителями.
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