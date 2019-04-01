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Льготных авиабилетов на региональные маршруты хватит 3,5 тыс жителей Хабаровского края
С 1 апреля в крае открывается продажа авиабилетов по специальному тарифу на местных маршрутах. Полеты внутри региона по тарифам в два раза ниже утверждённых будут выполняться в период с 1 мая по 30 сентября 2019 года. Купить билеты по краевой программе субсидирования могут молодые люди в возрасте до 23 лет, пенсионеры, а также инвалиды I группы и сопровождающие их лица.
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, программа по субсидированию внутререгиональных авиаперевозок действуют с 2011 года. Ежегодно из краевого бюджета на их субсидирование направляется более 19 млн рублей. Так, например, в прошлом году правом льготного авиаперелета воспользовались 3,6 тысяч пассажиров. Ожидается, что тенденция сохранится и в этом году.
Там также отметили, что «Хабаровские авиалинии» продолжают выполнение полетов по маршруту Хабаровск – Оха – Хабаровск, которые субсидируются за счет средств федерального бюджета. Тариф на перелет на Сахалин составляет всего 5 842 рубля.
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