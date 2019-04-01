Льготных авиабилетов на региональные маршруты хватит 3,5 тыс жителей Хабаровского края

С 1 апреля в крае открывается продажа авиабилетов по специальному тарифу на местных маршрутах. Полеты внутри региона по тарифам в два раза ниже утверждённых будут выполняться в период с 1 мая по 30 сентября 2019 года. Купить билеты по краевой программе субсидирования могут молодые люди в возрасте до 23 лет, пенсионеры, а также инвалиды I группы и сопровождающие их лица.

- Билеты по краевой льготе можно забронировать в агентствах и кассах КГУП «Хабаровские авиалинии» на весь период выполнения полетов. Субсидии распространяются на регулярные рейсы из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, Охотск, Нелькан, Советскую Гавань, Аян, Чумикан, Херпучи, Богородское. – сообщил коммерческий директор «Хабаровских авиалиний» Максим Харин.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, программа по субсидированию внутререгиональных авиаперевозок действуют с 2011 года. Ежегодно из краевого бюджета на их субсидирование направляется более 19 млн рублей. Так, например, в прошлом году правом льготного авиаперелета воспользовались 3,6 тысяч пассажиров. Ожидается, что тенденция сохранится и в этом году.

- Субсидия составляет в среднем от 40 до 90 процентов от стоимости билета. При этом пассажирские авиатарифы в крае не менялись с 30 ноября 2016 года. Такие меры позволяют обеспечить транспортную мобильность населения и сохранить регулярное воздушное сообщение внутри региона. Так, например, стоимость перелета до Чегдомына составит 2762,5 рублей, до Николаевска - 4679 рублей, льготный билет до Охотска можно приобрести за 6324,5 рублей, - рассказали в министерстве промышленности и транспорта края .

Там также отметили, что «Хабаровские авиалинии» продолжают выполнение полетов по маршруту Хабаровск – Оха – Хабаровск, которые субсидируются за счет средств федерального бюджета. Тариф на перелет на Сахалин составляет всего 5 842 рубля.