Новости
Правительство Хабаровского края станет синим
В Хабаровске 2 апреля состоится акция «Зажги синим», приуроченная ко Дню распространения информации о проблеме аутизма. Ровно в 20.00 подсветку синего цвета включат на здании правительства края. Кроме того, синие фонари жители региона могут зажечь и у себя дома.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, акция солидарности с людьми с аутизмом и их близкими проводится в Хабаровском крае третий год. За это время в регионе удалось снять напряженную ситуацию, в которой находились семьи, воспитывающие детей с таким диагнозом, а также выявить проблемы и решить некоторые из них.
Напомним, Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 2007 года. По статистике каждый 68 ребенок на планете страдает нарушением психологического развития. Акция ежегодно проходит во всем мире 2 апреля.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 224
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 415
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 224
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 701
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136