Правительство Хабаровского края станет синим

В Хабаровске 2 апреля состоится акция «Зажги синим», приуроченная ко Дню распространения информации о проблеме аутизма. Ровно в 20.00 подсветку синего цвета включат на здании правительства края. Кроме того, синие фонари жители региона могут зажечь и у себя дома.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, акция солидарности с людьми с аутизмом и их близкими проводится в Хабаровском крае третий год. За это время в регионе удалось снять напряженную ситуацию, в которой находились семьи, воспитывающие детей с таким диагнозом, а также выявить проблемы и решить некоторые из них.

- В этот день специалисты Регионального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения лиц и волонтеры профильных некоммерческих организаций проведут мастер-классы для детей с аутизмом и их родителей. Будут прорабатываться конкретные ситуации, направленные на социализацию, жизнеустройство, интеграцию в общество, - сообщила директор АНО «Хабаровская инвалидная организация «Реальная помощь» Наталья Евтеева.

Напомним, Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 2007 года. По статистике каждый 68 ребенок на планете страдает нарушением психологического развития. Акция ежегодно проходит во всем мире 2 апреля.