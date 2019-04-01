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Хабаровские тепловые сети сделают ремонт на 560 млн рублей
Хабаровские тепловые сети (структурное подразделение филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «Дальневосточная генерирующая компания») отмечают 55-летие со дня основания. В год своего юбилея предприятие планирует провести в краевой столице летнюю ремонтную кампанию на сумму свыше 550 млн рублей.
В 2019 году ХТС планирует отремонтировать и переложить в Хабаровске порядка 7 км теплосетей, провести капитальный ремонт тепломеханического и электрического оборудования насосной станции № 626, реконструкцию баков-аккумуляторов еще на двух насосных станциях. Также будет построена совершенно новая теплотрасса – от котельной в Волочаевском городке до строящегося детского спортивного центра по переулку Черепичному. На летнюю ремонтную кампанию Хабаровских тепловых сетей будет направлено 566 млн рублей. Ремонты стартуют сразу после завершения отопительного сезона и гидравлических испытаний.
Напомним, 1 апреля 1964 года Хабаровские тепловые сети начали свою работу. Протяжённость теплосетей на тот момент составляла всего 59 км, подключенная тепловая нагрузка по пару и воде - 394 Гкал/ч. Сегодня в ведении ХТС более 420 километров магистральных тепловых сетей, 16 насосных станций, тепловая нагрузка составляет 2515 Гкал/ч, на предприятии трудится свыше 400 сотрудников. Хабаровские тепловые сети передают и распределяют тепловую энергию более чем 8 тысячам объектов (из них 4,2 тысячи жилых домов) во всех округах Хабаровска и части Хабаровского района.
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