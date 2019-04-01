В Хабаровском крае зазвучат сотни сирен

В регионе 25 апреля проведут ежегодную комплексную проверку системы оповещения на случай ГО и ЧС. В назначенное время сработает сразу 300 сирен, а в СМИ передадут предупредительную информацию.

Как уточнили в комитете правительства края по гражданской защите, перед тестированием власти совместно со спасателями подготовят специальный сценарий. В начале проверки дикторы в эфире местных теле- и радиоканалов сообщат, что в регионе стартуют учения. Сразу после этого зазвучат сирены, сигнал которых будет означать команду «Внимание всем!». В этот момент жители должны будут включить любые доступные средства приёма радио- или телесигнала и прослушать официальное сообщение.

- Мы проводим такую тренировку не в первый раз. Многие уже знают, как это бывает, поэтому надеемся, что среди населения не будет паники. Главная цель – проверить работоспособность оборудования, а также напомнить гражданам правильные алгоритмы поведения в экстренных ситуациях, - сообщили в краевом комитете по гражданской защите.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, комплексная проверка автоматизированной системы оповещения проводится в Хабаровском крае по распоряжению губернатора ежегодно. В ней традиционно принимают участие крупнейшие СМИ региона: телеканалы «Рен ТВ», «6 ТВ», «Россия 24», радиостанции «101,8 FM», «Восток России» и другие телекоммуникационные предприятия края.