Лот-марафон «Мяо-Чан» прошел в Хабаровском крае

Более 600 участников собрал 30-ый лот-марафон «Мяо-Чан» на призы Олимпийской чемпионки Юлии Чепаловой. Соревнования прошли 30 марта в поселке Горный Солнечного района. На старт вышли профессиональные спортсмены и любители из Хабаровского и Приморского краев, Новосибирской, Амурской и Еврейской автономной областей, лыжники из Украины. Право поднять флаг и открыть соревнования было предоставлено обладательнице золотой медали Чемпионата мира по спортивному ориентированию, комсомольчанке Алене Трапезниковой.

Принять участие в лот-марафоне могли все желающие независимо от возраста и уровня физической подготовки. На выбор участникам были предложены дистанции на 10, 25 и 50 километров. Для самых юных спортсменов организовали забег на 500 метров. Особенностью поведения марафона в этом году стало участие слабовидящих и слепых спортсменов.

По информации пресс-службы правительства региона, победителем гонки на 50 километров среди мужчин стал Дмитрий Шохирев, который преодолел дистанцию за 2 часа 05 секунд. Вторым к финишу пришел комсомольчанин Максим Жилин, третий результат показал спортсмен из Новосибирска Виталий Чернов. Среди девушек в гонке на той же дистанции победу одержала комсомольчанка Алена Трапезникова, прошедшая трассу за 2 часа 16 минут. На полторы минуты позже к финишу пришла спортсменка из Украины Екатерина Бех, третье место заняла Анастасия Кравченко из Хабаровска.

В 25-километровой дистанции среди юношей первое место занял Егор Леонов из Ванино, вторым стал комсомольчанин Николай Галямов, третьим к финишу пришел Олег Конох из Хабаровска.

Среди девушек в этой дистанции первое и второе места достались комсомольчанкам Арсении Гресевой и Арине Верещак, на третьем – представительница Солнечного района Екатерина Хабко.

Напомним, открытый лыжный марафон «Мяо-Чан» проводится с 1990 года. Состязания названы в честь горного хребта, на котором катаются лыжники. С 1998 года соревнования стала активно поддерживать Олимпийская чемпионка Юлия Чепалова, которая родилась в Комсомольске-на-Амуре. В ее честь учреждены специальные призы.