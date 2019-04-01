В Хабаровском крае стартовал весенний призыв

Весенний призыв в Вооруженные Силы РФ стартовал в Хабаровском крае. Он продлится до 15 июля 2019 года. Работа будет организована 21 призывной комиссией края.

В осеннюю призывную кампанию направлено в войска 935 человек, основная часть которых пополнила ряды сухопутных и железнодорожных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота, находящихся на территории края. Накануне были проведены инструкторско-методические сборы с участием председателей призывных комиссий края и военных комиссаров муниципальных образований края, на которых подведены итоги осеннего призыва 2018 года и определены новые задачи. Особое внимание во время призыва будет уделяться медицинскому освидетельствованию призывников с целью направить в войска наиболее физически развитых и здоровых ребят.

- Надеемся, что, как и в предыдущие годы, молодые люди ответственно отнесутся к исполнению своего долга, и план по призыву будет выполнен. В последние годы коренным образом изменилось отношение к военной службе в обществе. Возрос интерес к службе в армии, и в крае прослеживается стремление молодых людей к исполнению воинского долга - стать настоящим защитником Отечества. Многие призывники делают осознанный выбор, написав заявление о прохождении военной службы по контракту, - отметил заместитель председателя правительства края по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами государственной власти Владимир Хлапов.

Вместе с тем, в регионе для семей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, работают меры социальной поддержки. Как сообщает пресс-служба правительства региона, беременные жены при сроке не менее 180 дней, получают единовременное пособие. А на период службы отца на ребенка выплачивается ежемесячное пособие. Его начисляют со дня рождения ребенка до достижения им возраста трех лет, но не позднее дня окончания военной службы по призыву.

- В этом году с 1 февраля размеры пособий увеличены на 4,3 процента. Теперь единовременное пособие беременной жене военнослужащего составляет 27680,97 рублей, ежемесячное на ребенка - 11863,27 рубля. Пособия выплачиваются с применением районного коэффициента. Всего в этом году на эти цели в краевом бюджете запланировано 12,5 млн рублей, - сообщили в министерстве социальной защиты населения края.

Указанные пособия выплачиваются наряду с другими мерами господдержки семей с детьми, предоставляемыми в Хабаровском крае. Документы принимаются в центрах социальной поддержки по месту жительства, в многофункциональных центрах, а также на сайте Госуслуг.