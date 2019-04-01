Новости
В Хабаровском крае стартовал весенний призыв
Весенний призыв в Вооруженные Силы РФ стартовал в Хабаровском крае. Он продлится до 15 июля 2019 года. Работа будет организована 21 призывной комиссией края.
В осеннюю призывную кампанию направлено в войска 935 человек, основная часть которых пополнила ряды сухопутных и железнодорожных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота, находящихся на территории края. Накануне были проведены инструкторско-методические сборы с участием председателей призывных комиссий края и военных комиссаров муниципальных образований края, на которых подведены итоги осеннего призыва 2018 года и определены новые задачи. Особое внимание во время призыва будет уделяться медицинскому освидетельствованию призывников с целью направить в войска наиболее физически развитых и здоровых ребят.
Вместе с тем, в регионе для семей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, работают меры социальной поддержки. Как сообщает пресс-служба правительства региона, беременные жены при сроке не менее 180 дней, получают единовременное пособие. А на период службы отца на ребенка выплачивается ежемесячное пособие. Его начисляют со дня рождения ребенка до достижения им возраста трех лет, но не позднее дня окончания военной службы по призыву.
Указанные пособия выплачиваются наряду с другими мерами господдержки семей с детьми, предоставляемыми в Хабаровском крае. Документы принимаются в центрах социальной поддержки по месту жительства, в многофункциональных центрах, а также на сайте Госуслуг.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 224
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 415
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 224
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 701
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136