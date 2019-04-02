В Хабаровске нашли способ экономии в отопительный сезон

В домах, где гигакалории считали общедомовые приборы учета, экономия составила от 10 до 30 процентов. Сумма в квитанциях собственников значительно меньше, чем в МКД, где потребление тепла энергетики рассчитывают по нормативу.

На мониторе счетчика, который перед началом отопительного сезона появился в подвале девятиэтажки по улице Покуса, показаны основные параметры тепловой энергии дома. Прежде чем счетчик стал контролировать фактическое потребление гигакалорий, управляющей компании пришлось заменить во всех квартирах стояки, поменять элеваторный узел и установить розлив отопления.

«Дом панельный. Поставили тепловой пункт - люди стали меньше платить, особенно пенсионеры довольны»,- рассказывает слесарь-монтажник управляющей компании Рустам Мустафаев.

В среднем многоквартирный дом на 108 квартир в месяц только на тепловой энергии сэкономил до 50 тысяч рублей. Фактическое потребление, которое зафиксировал счетчик, распределялось по квартирам пропорционально квадратным метрам.

«За этот отопительный сезон лично я сэкономила 5 тысяч рублей. Моя пенсия чуть больше 12 тысяч рублей и для меня эта разница в квитанции в несколько тысяч очень значительна»,- рассказывает жительница дома 32 по улице Посуса Надежда Панкив.

В домах без счетчиков, не взирая на среднесуточные температуры воздуха, расчет тепла производится по нормативу. Оценив реальную разницу в квитанциях, собственники начали голосовать за установку общедомовых приборов учета.

«В тех МКД, где возможно по техническим параметрам, мы будем устанавливать приборы учета, но это зависит и от желания самих собственников»,- рассказал директор управляющей компании Алексей Болванович.

В домах Хабаровска установлено более 3,5 тысяч общедомовых приборов учета электроэнергии, в половину меньше - холодного водоснабжения и почти тысяча счетчиков контролирует расход тепла. Как уверяют специалисты, после того, как собственники увидят реальную разницу между фактическим и нормативным потреблением со значительным снижением сумм в квитанциях, к началу следующего отопительного сезона теплосчетчиков в высотках краевого центра станет гораздо больше.



