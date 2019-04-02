Маршрутную сеть Хабаровска хотят усовершенствовать

Специалисты управления транспорта Хабаровска провели мониторинг загруженности автобусов, троллейбусов и трамваев, а также соблюдение водителями графиков движения. В городе работает 63 маршрута. Их средняя протяженность - 27 километров. Например автобус маршрута № 8, который следует от улицы Ленина до улицы Полярной, за один рейс проходит 33,3 километра. Чуть больше, 52,7 километра, приходится преодолевать автобусу, курсирующему по маршруту №10. Несмотря на большую протяженность пути, стоимость проезда составляет 30 рублей.

Для сравнения, во Владивостоке работают 93 маршрута. При этом пассажирам, чтобы добраться до пункта назначения приходить делать больше пересадок, а, значит, больше платить за проезд.

«В настоящее время городская маршрутная сеть удобна для пассажиров и экономически целесообразна. Конечно, некоторым хабаровчанам хочется, чтобы автобус останавливался буквально у подъезда. Например, у нас есть три обращения от жителей поселка имени Горького о том, чтобы наладить прямую автобусную связь из поселка в Индустриальный район города. Мы проверили наполняемость салонов общественного транспорта по этому направлению и выяснили, что данный маршрут не востребован», - рассказал начальник управления транспорта города Сергей Суковатый.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, осенью прошлого года были внесены изменения в маршруты автобусов №№ 14 и 22. В утреннее и вечернее время общественный транспорт делал остановку возле индустриального парка «Авангард», соединяя таким образом поселок Горького и Индустриальный район. При этом наполняемость салонов составила 10 человек за один рейс. Нынешние результаты мониторинга, который провели сотрудники управления транспорта, лягут в основу дальнейшего совершенствования маршрутной сети города.



