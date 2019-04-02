Новости
Маршрутную сеть Хабаровска хотят усовершенствовать
Специалисты управления транспорта Хабаровска провели мониторинг загруженности автобусов, троллейбусов и трамваев, а также соблюдение водителями графиков движения. В городе работает 63 маршрута. Их средняя протяженность - 27 километров. Например автобус маршрута № 8, который следует от улицы Ленина до улицы Полярной, за один рейс проходит 33,3 километра. Чуть больше, 52,7 километра, приходится преодолевать автобусу, курсирующему по маршруту №10. Несмотря на большую протяженность пути, стоимость проезда составляет 30 рублей.
Для сравнения, во Владивостоке работают 93 маршрута. При этом пассажирам, чтобы добраться до пункта назначения приходить делать больше пересадок, а, значит, больше платить за проезд.
Как сообщает пресс-служба мэрии города, осенью прошлого года были внесены изменения в маршруты автобусов №№ 14 и 22. В утреннее и вечернее время общественный транспорт делал остановку возле индустриального парка «Авангард», соединяя таким образом поселок Горького и Индустриальный район. При этом наполняемость салонов составила 10 человек за один рейс. Нынешние результаты мониторинга, который провели сотрудники управления транспорта, лягут в основу дальнейшего совершенствования маршрутной сети города.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 226
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 420
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 224
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 701
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136