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В Хабаровске сгорели три автобуса
На территории трамвайного депо в Хабаровске на улице Краснореченской 1 апреля произошло возгорание. На место происшествия выехали подразделения пожарной охраны. По пути их следования с территории предприятия виднелся черный дым.
Прибывшие расчеты обнаружили, что горят несколько автобусов. Спасатели развернули рукавные линии и приступили к тушению огня. Работу осложняло то, что на площадке находилось скопление транспортных средств, расположенных близко друг к другу. Была угроза распространения пламени на соседние автобусы.
Однако огнеборцам удалось быстро полностью ликвидировать возгорание. Пострадавших людей нет. Площадь пожара составила около 50 кв. метров. Огнём уничтожено три списанных автобуса, ещё один пострадал частично.
Для тушения пожара привлекалось 5 пожарных автоцистерн и 20 человек личного состава. Причины возгорания будут установлены в ходе проверки.
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