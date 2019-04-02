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Открыто голосование за приоритеты национальной программы развития ДВ
На сайте дв2025.рф завершился сбор предложений для включения в национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 года. Следующий этап – голосование, которое продлится на сайте до 1 мая 2019 года.
Всего на сайте зарегистрировалось 87543 человека, они оставили 16515 предложений. В основном они касаются транспортной доступности: строительство новых и ремонт старых дорог (1490 предложений). О необходимости благоустройства дворовых территорий, парков и скверов оставлено 916 предложений, строительство новых школ и детских садов – 1060 и 904 предложения соответственно. Также пользователи оставили предложения о необходимости строительства новых домов культуры и кинотеатров (171 предложение), стадионов и физкультурно-оздоровительных комплексов (738 предложений) и возведение поликлиник (588 предложений).
На сайте дв2025.рф опубликован список тех социальных объектов, которые отметили пользователи и которые уже вошли в план ремонта и строительства по Плану социального развития центров экономического роста.
Национальная программа развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года должна быть подготовлена до 1 сентября 2019 года. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам четвертого Восточного экономического форума. Программа должна объединить мероприятия национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов. При этом она должна содержать предметные конкретные измерения и измеримые показатели. Среди ключевых направлений Национальной программы – обеспечение опережающей динамики в социальной сфере (жилье, ЖХК, транспортная доступность, здравоохранение, культура и спорт), развитие экономики и науки.
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