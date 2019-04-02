Открыто голосование за приоритеты национальной программы развития ДВ

На сайте дв2025.рф завершился сбор предложений для включения в национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 года. Следующий этап – голосование, которое продлится на сайте до 1 мая 2019 года.

Всего на сайте зарегистрировалось 87543 человека, они оставили 16515 предложений. В основном они касаются транспортной доступности: строительство новых и ремонт старых дорог (1490 предложений). О необходимости благоустройства дворовых территорий, парков и скверов оставлено 916 предложений, строительство новых школ и детских садов – 1060 и 904 предложения соответственно. Также пользователи оставили предложения о необходимости строительства новых домов культуры и кинотеатров (171 предложение), стадионов и физкультурно-оздоровительных комплексов (738 предложений) и возведение поликлиник (588 предложений).

«Выражаю искреннюю признательность всем, кто оставил свои предложения на сайте дв2025.рф. Только все вместе мы сможем сделать жизнь на Дальнем Востоке комфортнее. Вы – как жители регионов – видите, что необходимо изменить в первую очередь. Мы – как ваши представители в федеральной власти – можем донести эти предложения и максимально постараться, чтобы они были одобрены. Сейчас все предложения обрабатываются и анализируются, но уже есть и первые результаты. Некоторые объекты, требующие капитального ремонта и модернизации, мы уже включили в Планы социального развития центров экономического роста; это программа, по которой выделяют федеральные деньги («Единая субсидия»). Больше 300 социальных объектов: школ, детских садов, поликлиник, учреждений культуры и спорта будут построены и отремонтированы за счёт федерального бюджета – региональные бюджеты не потратят ни рубля. Спасибо вам, что остаетесь неравнодушными к своим городам и селам, к своей дальневосточной родине!», - прокомментировал Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

На сайте дв2025.рф опубликован список тех социальных объектов, которые отметили пользователи и которые уже вошли в план ремонта и строительства по Плану социального развития центров экономического роста.

Национальная программа развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года должна быть подготовлена до 1 сентября 2019 года. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам четвертого Восточного экономического форума. Программа должна объединить мероприятия национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов. При этом она должна содержать предметные конкретные измерения и измеримые показатели. Среди ключевых направлений Национальной программы – обеспечение опережающей динамики в социальной сфере (жилье, ЖХК, транспортная доступность, здравоохранение, культура и спорт), развитие экономики и науки.