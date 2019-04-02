Апелляционную жалобу на домашний арест Виктора Ишаева рассмотрит суд

«Рассмотрение апелляционной жалобы адвоката в защиту интересов обвиняемого Ишаева на постановление суда об избрании последнему меры пресечения в виде домашнего ареста назначено на 15:30 мск 8 апреля», — уточнил собеседник агентства.

Напомним, 28 марта Басманный суд Москвы принял решение отправить Ишаева, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, под домашний арест до конца мая.

По данным СК РФ, уголовное дело Ишаева, которое было возбуждено 27 марта этого года, связано с хищением мошенническим путем денежных средств ПАО "НК "Роснефть", где он был вице-президентом в 2013-2018 годах. В период с 2014 года по 2017 год, как полагает следствие, в результате обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства нефтяной компании Ишаев обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, материалы по Ишаеву правоохранителям передала служба безопасности компании.

В суде Ишаев заявил, что ущерб по его уголовному делу составляет 5 млн рублей за 5 лет. Вину он не признает.







