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Соцуслуги в Хабаровском крае окажут НКО
В жизни возникают самые разные ситуации, с которыми самостоятельно не справиться. Ребенок-инвалид, родственник алко- или наркозависимый, неблагополучие или насилие в семье, нет жилья и средств к существованию, некуда прийти из роддома с новорожденным и пр. Традиционно в этих случаях надежда на государство: есть различные государственные учреждения, оказывающие помощь в подобных ситуациях.
Но мало кто знает, что и негосударственные организации работают на этом поле. Сегодня в крае зарегистрировано 22 негосударственных поставщика социальных услуг. При поддержке правительства края создан ресурсный центр «Со-действие», оказывающий этим организациям содействие в осуществлении их деятельности.
Если у вас или ваших знакомых трудная жизненная ситуация, зайдите на сайт АНО ДВИСОР (http://anodvisor-khv.ru), где в разделе «Ресурсный центр» можно найти список и координаты некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги населению.
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