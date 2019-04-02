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Начальница «Почты России» в Кукане сожгла учреждение, чтобы скрыть недостачу
Полицейские в Хабаровском крае задержали главу отделения «Почты России» в селе Кукан. Как сообщает пресс-служба краевого УМВД, 29-летняя женщина подожгла учреждение, чтобы скрыть недостачу.
«По словам женщины, мотивом её противоправного действия послужило желание скрыть недостачу товарно-материальных ценностей и денежных средств», – говорится в сообщении.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога), ущерб оценили в 2 млн рублей.
Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.
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