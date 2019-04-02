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Пациентку больницы в Хабаровском крае обожгли горячей пищей
В Хорской районной больнице Хабаровского края 78-летняя пациентка получила ожоги из-за того, что ее накормили слишком горячей едой. Как сообщает пресс-служба краевого следственного управления, поступившую информацию проверяют сотрудники ведомства.
По предварительной информации, пенсионерка не могла питаться самостоятельно, поэтому ей требовалась помощь медицинского персонала. Еда на ужин оказалась настолько горячей, что женщина получила ожоги лица, шеи и внутренних органов.
По данному факту организована доследственная проверка.
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