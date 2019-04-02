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Еще одного министра назначили в правительстве Хабаровского края
Сергей Фургал подписал распоряжение о назначении Олега Ожегова на должность министра имущественных отношений Хабаровского края.
Как сообщает пресс-служба регионавльного правительства, Олег Ожегов родился 31 мая 1970 года в г. Могоча Читинской области. Свою трудовую деятельность начал в Хабаровске электромонтером радиосвязи и электромехаником на ДВЖД. С 2002 года работал на различных должностях, связанных с вопросами земельных отношений, в администрации Хабаровска, правительстве края, министерства РФ по развитию Дальнего Востока. Прошел путь от специалиста до начальника управления. В 2015 году перешел на работу в правительство Хабаровского края на должность начальника управления земельными ресурсами министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики края. С января 2019 года исполнял обязанности министра имущественных отношений Хабаровского края.
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