«Зеленую Весну» в Хабаровском крае встретят субботником

В Хабаровском крае объявлена весенняя санитарная очистка территорий. В рамках этих мероприятий в регионе 20 апреля пройдет общекраевой субботник, который в этом году совпадет с крупной Всероссийской экологической акцией «Зеленая Весна». Жители региона смогут не только поучаствовать в «генеральной уборке» придомовых территорий, но и побороться за призы экологического флешмоба.

http://vesna.vernadsky.ru/ Там описаны условия конкурсов, участвуя в которых можно будет получить призы, - рассказала заместитель начальника отдела комитета по охране окружающей среды Елена Филимонова. - Обычно жители нашего края активно участвуют в субботниках. Как показывает практика, на уборку выходят все – школьники и студенты, сотрудники предприятий, госслужащие, общественники и просто неравнодушные граждане, которые приводят в порядок свои дворы. В этот же раз мы предлагаем попробовать себя в роли эколога. Для этого перед субботником можно зарегистрироваться на сайте «Зеленой Весны»:Там описаны условия конкурсов, участвуя в которых можно будет получить призы, - рассказала заместитель начальника отдела комитета по охране окружающей среды Елена Филимонова.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, одновременно с периодом санитарной очистки, которая продлится с 15 апреля по 15 июня, в Хабаровском крае стартуют и Дни защиты от экологической опасности. Это ежегодная акция, в ходе которой защитники природы реализуют свои многочисленные проекты. В программе - фотовыставки, уборки территорий, экологические конкурсы. В школах пройдут экологические уроки, а в лагерях - профильные смены. Участники традиционно проведут «Всероссийский день посадки леса», марафон «Эколята – молодые защитники природы», «День тигра».