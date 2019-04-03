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«Зеленую Весну» в Хабаровском крае встретят субботником
В Хабаровском крае объявлена весенняя санитарная очистка территорий. В рамках этих мероприятий в регионе 20 апреля пройдет общекраевой субботник, который в этом году совпадет с крупной Всероссийской экологической акцией «Зеленая Весна». Жители региона смогут не только поучаствовать в «генеральной уборке» придомовых территорий, но и побороться за призы экологического флешмоба.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, одновременно с периодом санитарной очистки, которая продлится с 15 апреля по 15 июня, в Хабаровском крае стартуют и Дни защиты от экологической опасности. Это ежегодная акция, в ходе которой защитники природы реализуют свои многочисленные проекты. В программе - фотовыставки, уборки территорий, экологические конкурсы. В школах пройдут экологические уроки, а в лагерях - профильные смены. Участники традиционно проведут «Всероссийский день посадки леса», марафон «Эколята – молодые защитники природы», «День тигра».
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