Предпринимателей Хабаровского края приглашают поучаствовать в конкурсе

«Предпринимателя года» выберут в Хабаровском крае. В регионе проходит XXIII краевой ежегодный конкурс среди бизнесменов. Заявки на участие принимаются до 10 апреля. Награждение победителей состоится в преддверии профессионального праздника – Дня российского предпринимательства, который отмечается 26 мая.

- В крае стало доброй традицией отмечать достижения лучших предпринимателей, социально-экономические показатели и активная гражданская позиция которых заслуживают уважения. Из года в год конкурсное движение развивается. Для участников – это дополнительные номинации, актуальная деловая программа. Для победителей и призеров – видеосъемка историй успеха и широкое освещение в СМИ, социальных сетях, сертификаты на участие в бизнес-тренингах и мастер-классах, – отметили в краевом министерстве инвестиционного развития и предпринимательства.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в этом году совет по предпринимательству региона совместно с Центром оказания услуг предпринимателям «Мой бизнес» проведут внеконкурсный этап. Участники конкурса смогут оценить свои неспециализированные навыки, так называемые softskills, пообщаться, обменяться опытом работы и идеями для развития.

Для участия кандидатам необходимо предоставить в министерство документы и заявку. Перечень документов и условия конкурса размещены на портале малого и среднего бизнеса Хабаровского края. По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 40-24-36, 40-24-43.