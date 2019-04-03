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Предпринимателей Хабаровского края приглашают поучаствовать в конкурсе
«Предпринимателя года» выберут в Хабаровском крае. В регионе проходит XXIII краевой ежегодный конкурс среди бизнесменов. Заявки на участие принимаются до 10 апреля. Награждение победителей состоится в преддверии профессионального праздника – Дня российского предпринимательства, который отмечается 26 мая.
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в этом году совет по предпринимательству региона совместно с Центром оказания услуг предпринимателям «Мой бизнес» проведут внеконкурсный этап. Участники конкурса смогут оценить свои неспециализированные навыки, так называемые softskills, пообщаться, обменяться опытом работы и идеями для развития.
Для участия кандидатам необходимо предоставить в министерство документы и заявку. Перечень документов и условия конкурса размещены на портале малого и среднего бизнеса Хабаровского края. По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 40-24-36, 40-24-43.
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