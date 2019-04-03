Ограничения по возрасту сняли в Хабаровском крае для участников молодежной жилищной программы

В Хабаровском крае молодые семьи больше не будут исключать из очереди на получение краевой субсидии для приобретения собственного жилья. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. До этого, согласно условиям участия в краевой жилищной программе, из очереди исключали, когда одному из супругов исполнялось 36 лет.

- Молодые семьи часто жаловались на эти ограничения, и губернатор в начале года поручил пересмотреть краевое законодательство. Оперативно были внесены изменения, чтобы успеть к началу очередного приема документов. Теперь семьи, в которых одному из супругов исполнилось 36 лет, начиная с 2018 года, при условии признания нуждающимся в улучшении жилищных условий до достижения этого возраста, сохраняют право на получение поддержки, пока ее не получат, - отметила начальник управления жилищного строительства министерства строительства края Наталья Лыскова.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на момент разработки краевой жилищной программы поддержки молодых семей возрастные ограничения для участников действовали на федеральном уровне. Их и взяли за основу. Однако практика показала, что в Хабаровском крае данный принцип работает неэффективно: многие участники, простояв в очереди несколько лет, теряли право на финансовую поддержку.

В рамках краевой жилищной программы выплату можно получить на покупку строящегося жилья. В среднем это 35% от расчетной стоимости квартиры. Для семьи из трех человек – это около миллиона рублей, из двух – до 800 тысяч.

По данным краевого минстроя, в этом году на поддержку краевых властей смогут рассчитывать 187 семей. В Комсомольске-на-Амуре прием документов уже организован - с 1 по 22 апреля в администрации города. В Хабаровске документы начнут принимать в министерстве строительства края с 27 апреля по 1 июня.

Отметим, что также молодые семьи Хабаровского края могут участвовать и в федеральной жилищной программе. Она дает возможность приобретения жилья и на вторичном рынке. Здесь возрастные ограничения сохраняются. В этом году данную социальную выплату могут получить 393 молодые семьи.