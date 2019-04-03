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Ограничения по возрасту сняли в Хабаровском крае для участников молодежной жилищной программы
В Хабаровском крае молодые семьи больше не будут исключать из очереди на получение краевой субсидии для приобретения собственного жилья. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. До этого, согласно условиям участия в краевой жилищной программе, из очереди исключали, когда одному из супругов исполнялось 36 лет.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на момент разработки краевой жилищной программы поддержки молодых семей возрастные ограничения для участников действовали на федеральном уровне. Их и взяли за основу. Однако практика показала, что в Хабаровском крае данный принцип работает неэффективно: многие участники, простояв в очереди несколько лет, теряли право на финансовую поддержку.
По данным краевого минстроя, в этом году на поддержку краевых властей смогут рассчитывать 187 семей. В Комсомольске-на-Амуре прием документов уже организован - с 1 по 22 апреля в администрации города. В Хабаровске документы начнут принимать в министерстве строительства края с 27 апреля по 1 июня.
Отметим, что также молодые семьи Хабаровского края могут участвовать и в федеральной жилищной программе. Она дает возможность приобретения жилья и на вторичном рынке. Здесь возрастные ограничения сохраняются. В этом году данную социальную выплату могут получить 393 молодые семьи.
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