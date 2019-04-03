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Улицу в Комсомольске-на-Амуре перекроют почти на три месяца
В связи с капитальным ремонтом тепловой сети с 10 апреля по 1 июля перекроют автомобильное движение по ул. Шиханова, от пересечения с ул. Комсомольской до жилого дома № 8 по ул. Шиханова.
Объезд закрытого участка движения будет осуществляться по пр. Интернациональный, ул. Васянина, пр. Ленина и ул. Комсомольской. Тяжеловесным и крупногабаритным транспортным средствам объезд осуществлять по ул. Лесная, ул. Ленина, ул. Аллея Труда, пр. Первостроителей и ул. Васянина.
В период проведения работ по капитальному ремонту тепловой сети, на открытом участке ул. Шиханова от жилого дома № 8 до пересечения с пр. Ленина, а также ул. Васянина от пересечения с ул. Комсомольской до пересечения с ул. Ленина, устанавливается двусторонний режим движения транспортных средств.
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