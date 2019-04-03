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В пригороде Хабаровска загорелся детский лагерь
Сотрудники пожарного надзора устанавливают причины возгорания на территории детского загородного лагеря «Океан», расположенного в районе с. Воронежское-1 в пригороде Хабаровска. Сообщение о возгорании поступило от сторожа учреждения в 02.48 (хбр) 3 апреля. Данное учреждение не функционирует в зимний период. Людей на территории не было.
На место приехали подразделения пожарной охраны. Горели два рядом стоящих деревянных одноэтажных корпуса. В 03.46 (хбр) пожар локализован на площади 600 кв. м. В 08.25 (хбр) - полностью потушен, завершили проливку и разбор конструкций. Информация о пострадавших не поступала.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Хабаровскому району и Испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю. Ведётся сбор данных и материалов для проведения пожарно-технической экспертизы и установления причин возгорания.
Всего на территории лагеря располагается 15 зданий, из которых 8 корпусов для размещения детей в летний период работы лагеря. На зимний период корпуса консервируются и отключаются от электроэнергии.
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