В пригороде Хабаровска загорелся детский лагерь

Сотрудники пожарного надзора устанавливают причины возгорания на территории детского загородного лагеря «Океан», расположенного в районе с. Воронежское-1 в пригороде Хабаровска. Сообщение о возгорании поступило от сторожа учреждения в 02.48 (хбр) 3 апреля. Данное учреждение не функционирует в зимний период. Людей на территории не было.

На место приехали подразделения пожарной охраны. Горели два рядом стоящих деревянных одноэтажных корпуса. В 03.46 (хбр) пожар локализован на площади 600 кв. м. В 08.25 (хбр) - полностью потушен, завершили проливку и разбор конструкций. Информация о пострадавших не поступала.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Хабаровскому району и Испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю. Ведётся сбор данных и материалов для проведения пожарно-технической экспертизы и установления причин возгорания.

Всего на территории лагеря располагается 15 зданий, из которых 8 корпусов для размещения детей в летний период работы лагеря. На зимний период корпуса консервируются и отключаются от электроэнергии.