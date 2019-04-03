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Более 200 зданий в Хабаровске остались без тепла
Накануне на магистральных сетях произошла авария. Подача отопления и горячей воды была остановлена в дома и учреждения, расположенные по улицам Ким Ю Чена, Дикопольцева, Амурскому бульвару, Карла Маркса, Панькова и Пушкина.
На месте ЧП работали аварийные бригады «Хабаровской теплосетевой кампании», они обнаружили повреждение в тепловой камере. Восстановительные работы проводились без раскопок, и к 15 часам 2 апреля подача ресурса была восстановлена.
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