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Навигация в Хабаровске стартует раньше срока
27 апреля теплоходы доставят первых горожан на левый берег Амура. Аномально теплая зима и ожидающийся ранний ледоход заставили речников ускориться: сейчас они с опережением графика заканчивают преднавигационную подготовку флота.
Заметим, что большинство судов, имеющихся у ЗАО «Амурские пассажирские перевозки», 1988-1989 года выпуска. Но есть и «ветеран» - теплоход «Бриллиант» 1955 года. «Старичок» еще вполне на ходу благодаря заботливым рукам судовых механиков.
По словам перевозчика, пассажирского бума в этом году он не ждет. Прежде всего - из-за сокращения количества дач на левом берегу. Злую шутку с речниками может сыграть и возможный паводок: когда левобережные наделы садоводов и огородников стоят затопленными, они воздерживаются от поездок.
Он также отметил, что стоимость проезда на речных трамвайчиках пока осталась на уровне прошлогодней: 101 рубль. Но не исключен и ее незначительный рост – до 5 %, если такое решение примет краевой комитет по ценам и тарифам. Уже составлено расписание движения судов. Оно аналогично прошлогоднему. В канун майских праздников теплоходы с дачниками на борту возьмут курс к островам Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный. Посадка и высадка пассажиров будут осуществляться в единственном, но зато привычном для всех месте - на речном вокзале. Чтобы ознакомиться с расписанием, загрузите полную версию документа.
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