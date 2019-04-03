Навигация в Хабаровске стартует раньше срока

27 апреля теплоходы доставят первых горожан на левый берег Амура. Аномально теплая зима и ожидающийся ранний ледоход заставили речников ускориться: сейчас они с опережением графика заканчивают преднавигационную подготовку флота.

«У меня нет никаких сомнений, что 27 апреля мы откроем навигацию-2019. Полным ходом идут работы по регулировке судовых механизмов, грунтовке и покраске судов (на каждое уходит по полтонны краски), наведению порядка в салонах, подготовке спасательных, противопожарных средств и инвентаря. Тестируется радионавигационное оборудование. Вообще, с 2015 года мы модернизировали все суда – где было необходимо, заменили судовые двигатели, силовые агрегаты и механизмы. Весь наш флот прошел освидетельствование на слипах специалистами Российского речного регистра. Он в хорошей технической готовности, и, думаю, что все 9 кораблей отработают навигацию без сбоев. Каждое судно способно принять на борт от 300 до 350 пассажиров», - рассказал генеральный директор ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» Игорь Меерсон.

Заметим, что большинство судов, имеющихся у ЗАО «Амурские пассажирские перевозки», 1988-1989 года выпуска. Но есть и «ветеран» - теплоход «Бриллиант» 1955 года. «Старичок» еще вполне на ходу благодаря заботливым рукам судовых механиков.

«Также мы уже заканчиваем переустановку систем видеонаблюдения на всех судах. Теперь на каждом из них будет стоять по 2-3 сертифицированные видеокамеры. Одна в обязательном порядке – на входе в салон, вторая – в капитанской рубке. Камеры будут фиксировать не только изображение, но и звук: это значительно поможет нам решать спорные ситуации с пассажирами, если таковые вдруг возникнут», - отметил Игорь Меерсон.

По словам перевозчика, пассажирского бума в этом году он не ждет. Прежде всего - из-за сокращения количества дач на левом берегу. Злую шутку с речниками может сыграть и возможный паводок: когда левобережные наделы садоводов и огородников стоят затопленными, они воздерживаются от поездок.

«Надеюсь, что природных катаклизмов все-таки не случится, а пассажиропоток будет на уровне прошлого года. Кроме того, учитывая многочисленные пожелания пассажиров, с 15 июля по 25 августа - в период «высокого» туристического сезона – мы запланировали увеличение количества рейсов в соседний с Хабаровском Фуюань. На подводных крыльях домчаться до Китая все желающие смогут за 1 час 15 минут», - сообщил Игорь Меерсон.

Он также отметил, что стоимость проезда на речных трамвайчиках пока осталась на уровне прошлогодней: 101 рубль. Но не исключен и ее незначительный рост – до 5 %, если такое решение примет краевой комитет по ценам и тарифам. Уже составлено расписание движения судов. Оно аналогично прошлогоднему. В канун майских праздников теплоходы с дачниками на борту возьмут курс к островам Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный. Посадка и высадка пассажиров будут осуществляться в единственном, но зато привычном для всех месте - на речном вокзале. Чтобы ознакомиться с расписанием, загрузите полную версию документа.



