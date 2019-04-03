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В Хабаровске начался дорожный ремонт
Экскаватор уже прокладывает канаву вдоль трамвайных путей. Как рассказал начальник городского управления дорог и внешнего благоустройства Олег Гроо, в ближайшее время рабочие буду заняты выносом большого объема инженерных коммуникаций.
Напомним, что в текущем году на улице Краснореченской работы по реконструкции развернутся на двухкилометровом участке от улицы Богачева до Прогрессивной.
Как сообщалось ранее, в 2019 году в Хабаровске в рамках вышеуказанного нацпроекта будет отремонтировано 43 километра автотрасс.
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