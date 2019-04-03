В Хабаровске начался дорожный ремонт

Экскаватор уже прокладывает канаву вдоль трамвайных путей. Как рассказал начальник городского управления дорог и внешнего благоустройства Олег Гроо, в ближайшее время рабочие буду заняты выносом большого объема инженерных коммуникаций.

«Кроме переноса слаботочных сетей и переустройства двух теплотрасс, нам еще предстоит построить без малого 4 километра ливневой канализации, которые не успели сделать в прошлом году. Проблемы с водоотведением на этом участке были всегда, и это обязательно нужно сделать до того, как начнется устройство дорожной одежды и асфальтобетонного покрытия», - сказал он.

Напомним, что в текущем году на улице Краснореченской работы по реконструкции развернутся на двухкилометровом участке от улицы Богачева до Прогрессивной.

«Эту трассу мы ремонтируем в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». После завершения всех работ, которое мы планируем на октябрь, это будет широкая шестиполосная дорога с отдельно выделенным автобусным движением. Ее пропускная способность составит от 20 до 25 тысяч автомобилей в сутки», - отметил Олег Гроо.

Как сообщалось ранее, в 2019 году в Хабаровске в рамках вышеуказанного нацпроекта будет отремонтировано 43 километра автотрасс.



