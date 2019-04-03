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Выплаты в Хабаровском крае получат дети военного времени и ветераны
В Хабаровском крае дети военного времени получат выплаты ко дню празднования 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подписано соответствующее распоряжение регионального правительства.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в регионе проживает 4 008 ветеранов Великой Отечественной войны и 69 170 детей военного времени. Назначение производится центрами социальной поддержки населения.
По интересующим вопросам граждане могут обратиться на телефон «горячей линии» министерства социальной защиты населения края: 8 (4212) 32-64-93.
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