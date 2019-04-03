Выплаты в Хабаровском крае получат дети военного времени и ветераны

В Хабаровском крае дети военного времени получат выплаты ко дню празднования 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подписано соответствующее распоряжение регионального правительства.

- Сегодня начата выплата через отделения почтовой связи. Через кредитные организации деньги перечислят после 10 апреля. К детям военного времени относятся граждане, постоянно проживающие на территории Хабаровского края и родившиеся в период с 22 июня 1927 г. по 3 сентября 1945 г. Также выплату получат ветераны войны, - сообщила министр социальной защиты населения края Светлана Петухова.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в регионе проживает 4 008 ветеранов Великой Отечественной войны и 69 170 детей военного времени. Назначение производится центрами социальной поддержки населения.

По интересующим вопросам граждане могут обратиться на телефон «горячей линии» министерства социальной защиты населения края: 8 (4212) 32-64-93.