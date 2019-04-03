Хабаровчане могут ставить опыты в "Лаборатории дизайна"

Монументальный стеганый бархат черного цвета, сбрызнутый каплями белоснежного жемчуга, райские розы, рассыпанные по шелковому полю, летящие платья, запахнутые наглухо пальто, дерзкое сочетание голубой гуаши и алого вызова мужскому самолюбию, черная кожа и накинутый на голое тело вопиюще красный пиджак под сюиту Баха для оркестра номер три. Прибавьте совсем простые на этом фоне майки со спущенным плечом и принтом «Лаборатория дизайна» на английском. Это «Опиум 0.1», который острой иглой своего таланта вколола хабаровчанам дизайнер Елена Рудермель.

- Люблю исторические мотивы, вдохновляюсь историей. В этот раз меня вдохновила викторианская эпоха. Коллекция посвящена английской королеве Виктории. Это дорогой бархат, шелка, много вышивки жемчугом. А поскольку жемчуг и вышивка в нынешнем сезоне на пике моды, решила это все воплотить в коллекцию, породить такой симбиоз. Почему «Опиум»? Тогда как раз начали носить корсеты, девушки мало ели, мучались мигренями и спасались именно курением опиума. Причем «Опиум 0.1» - это одежда, а недели через три мы представим «Опиум 0.2.» - коллекцию нижнего белья по мотивам корсетов и прочих женских шалостей, - рассказывает Елена.

Молодой, но уже известный в модных мировых столицах хабаровский дизайнер одежды, осуществила мечту, которой жила около пяти лет. Теперь бренд «New Look by Rudermel» обрел крышу над головой, под которой могут уместиться все самые яркие представители fashion-индустрии, разработчики интерьеров, создатели украшений, начинающие бизнесмены и даже… начинающие любители классической музыки.

Под звуки музыки

В творческое объединение, именуемое трендовым словом «коллаборация», приглашен Дальневосточный академический симфонический оркестр.

- Мы до сих еще обдумываем формы этой самой коллаборации. Как идея мне это очень нравится. Но найти правильный формат – это пока для нас тоже такой своеобразный вызов. Не могу сказать, что мы до конца придумали, как правильно вписать наш симфонический оркестр в эту историю творческой лаборатории. Конечно, такие вечера, прежде всего камерной музыки, может быть такой легкой симфонической музыки, - это хорошая идея. Для нас сейчас важная задача – придумать, как сделать так, чтобы мы здесь были уместны. Дело в деталях. Наша задача, чтобы это было очень стильно, не пошло и не было ощущения китча какого-то и соединения несоединимого. Очень хочу додумать, понять, возможно. Как это сделать максимально органично. Сейчас мы в стадии мозгового штурма, - комментирует свое участие в проекте художественный руководитель и главный дирижер Дальневосточного академического симфонического оркестра Антон Шабуров.

Маэстро добавляет, что таким образом надеется на расширение аудитории.

- Пожалуй, это главная причина, почему мы здесь. Мы очень хотим увеличить число ценителей симфонической музыки и выйти на публику, которая собирается здесь, в «Лаборатории дизайна». Это было бы очень интересно и правильно. Задача кажется простой, но она на самом деле непростая. Мне кажется, что здесь неверный шаг будет хуже, чем отсутствие шагов совсем. Т.е. у нас всегда есть право на эксперимент, но у нас нет права на ошибку. Если мы сделаем что-то неорганичное, мы рискуем этих людей потерять навсегда. А если мы сделаем так, что все будет уместно, тогда, и то не сразу, эти люди дойдут и до филармонии. В этом наша большая цель. Она сродни работе сапера – ошибаться нельзя. Поэтому я пока очень осторожен в конкретных планах, но идею мы развиваем, - говорит Шабуров.

Где деньги, Зин?

Просторные помещения на третьем этаже хабаровского ЦУМа. Пространство для дефиле, шоу-рум, лекторий, кабинет дизайнеров, пошивочный цех и даже бар со вкусным кофе и напитками для взрослых. Прийти сюда можно абсолютно свободно, создатели «Лаборатории дизайна» даже рассчитывают пару дней в неделю работать круглосуточно.

- Эта идея – объединение в одном месте не только дизайнеров одежды, но и архитекторов, проектировщиков арт-объектов, живописцев, авторов инсталляций. Чтобы люди могли прийти сюда, вдохновиться идеями, заказать себе что-то для интерьера квартиры или новый предмет гардероба. По абсолютно адекватным ценам, - объясняет концепцию проекта Елена Рудермель.

Реализация задумки заняла всего месяц. Рассчитывали привлечь инвесторов, но они оказались в дефиците, поэтому резиденты, а попросту – участники модного объединения – вложили собственные средства.

- Мы задумали «Лабораторию дизайна» как место, где люди проводят время, знакомятся. Это некий кластер, который будет подпитывать и вдохновлять молодежь. Буду рада знакомству здесь с молодыми дарованиями, у которых есть интересные идеи. В Москве есть похожее пространство Artplay, где есть своя школа дизайна. Здесь я также буду преподавать курс по истории костюма и по дизайну, - дополняет свой рассказ дизайнер.





Тяжелая артиллерия

Главным отличием от классического дизайнерского образования станет то, что Елена Рудермель намерена обучать не шитью как таковому, а навыкам ведения своего бизнеса, правильной самореализации, зарабатыванию денег на собственном таланте.

- Мы хотим, чтобы это было место, где прививается классическая культура, где встречаются современные направления искусства и классическая музыка. Хочется совместить несовместимые вещи. Хочется задать тренд, чтобы в Хабаровске было модно слушать классическую музыку и ходить на модные мероприятия.

Фразу «Таланту нужно помогать» придумали задолго до нас. В этом случае без спонсорской, да и морально-волевой поддержки тоже вряд ли обошлось бы. Но деньги здесь – не главное.

- Я понимаю механику бизнеса, как можно зарабатывать деньги. Но честно – «Лаборатория дизайна» для меня не бизнес. Это реализация и своего творческого потенциала. И я реально верю в то, что мы можем помочь другим людям в реализации их творческого потенциала. Очень много молодежи не могут пробиться, уезжают в Москву, Питер. А хочется, чтобы они здесь «росли», - резюмирует главную идею первого на Дальнем Востоке подобного проекта руководитель группы компаний «Спутник» Виктор Антонов.





Ольга Шабалина

Фото: портал "Геометрия"