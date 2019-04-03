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Пять переправ закрыли в Хабаровском крае
В Хабаровском крае продолжают закрываться ледовые переправы. Накануне в регионе прекратили работу сразу пять зимников. Все они были оборудованы на Амуре и связывали между собой села Ульчского района.
Как уточнили в ГУ МЧС по региону, эксплуатацию ледовых переходов остановили по требованиям безопасности. Перед этим каждую из переправ обследовали специалисты. Проверка показала, что лед уже не способен выдерживать нагрузки.
Он также уточнил, что сейчас в связи с потеплением переправы будут закрываться регулярно. В ближайшее время планируется проинспектировать ледовые переходы Охотского района и района имени Полины Осипенко. Толщина льда там уже приблизилась к критическим отметкам.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в настоящее время из 37 переправ, открытых в этом сезоне, всё еще действуют 14 (в районе имени Полины Осипенко - 3, в Верхнебуреинском - 1, в Николаевском - 2, в Охотском - 4, в Аяно-Майском - 3, в Комсомольском - 1). Работа 23 зимников уже прекращена.
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