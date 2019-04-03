Пять переправ закрыли в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжают закрываться ледовые переправы. Накануне в регионе прекратили работу сразу пять зимников. Все они были оборудованы на Амуре и связывали между собой села Ульчского района.

Как уточнили в ГУ МЧС по региону, эксплуатацию ледовых переходов остановили по требованиям безопасности. Перед этим каждую из переправ обследовали специалисты. Проверка показала, что лед уже не способен выдерживать нагрузки.

- Эти зимники обеспечивали сообщение сел Кальма, Тахта, Савинское, Богородское, Сусанино, Дуди, Ухта и Тыр. Жители активно ими пользовались. Теперь же переправляться в этих местах запрещено, так как это опасно для жизни, - сообщил сотрудник отдела по обеспечению безопасности людей на водных объектах МЧС России по Хабаровскому краю Виктор Каменев.

Он также уточнил, что сейчас в связи с потеплением переправы будут закрываться регулярно. В ближайшее время планируется проинспектировать ледовые переходы Охотского района и района имени Полины Осипенко. Толщина льда там уже приблизилась к критическим отметкам.

- Хотим напомнить жителям края, что переправляться через реки можно только в официально разрешенных местах. О них мы сообщаем через СМИ. Также узнать о переправах можно в своей администрации. Призываем не рисковать жизнью понапрасну и соблюдать правила безопасности, - отметили в МЧС.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в настоящее время из 37 переправ, открытых в этом сезоне, всё еще действуют 14 (в районе имени Полины Осипенко - 3, в Верхнебуреинском - 1, в Николаевском - 2, в Охотском - 4, в Аяно-Майском - 3, в Комсомольском - 1). Работа 23 зимников уже прекращена.