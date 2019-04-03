Молодежь Хабаровского края приглашают на Всероссийский форум «Таврида 5.0»

Творческую молодежь края приглашают принять участие во Всероссийском форуме деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». В этом году молодежная площадка отмечает юбилей, форум проводится в пятый раз. Активисты соберутся на территории Капсельской долины в Крыму. Ожидается, что мероприятие объединит более 30 тысяч человек.

В рамках образовательной программы предусмотрено проведение именных творческих школ выдающихся экспертов в своей области, обучающих мастер-классов, лекций и мероприятий платформы «Равный – равному». Завершится форум главным творческим фестивалем страны «Таврида – ArtRussia 2019».

Как рассказали в комитете по молодежной политике края, регистрация проходит в системе «Молодежь России». Подать заявку можно только на одну смену.

- «Таврида» является уникальной образовательной платформой в области культуры и искусства. Участие в форуме дает не только мощный импульс для новых творческих свершений, но и возможность получить финансовую поддержку для реализации проектов и программ на территории края. С 2015 года на «Тавриде» было выдано более 300 грантов на общую сумму 40 млн рублей, - подчеркнули в комитете.

Как сообщает пресс-служба правитпельства региона, все вопросы по участию и отбору в состав региональной делегации можно задать «Послу Тавриды» от Хабаровского края Евгении Горбаневой по электронной почте: zhekonya@mail.ru или по телефону +79141881260.