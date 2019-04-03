Сергей Фургал продолжает череду сомнительных назначений?

В октябре прошлого года на встрече со студентами Хабаровского автодорожного техникума глава региона высказал намерение реанимировать «Крайдорпредприятие».

Спустя несколько месяцев стало понятно, что он понимал под «реанимацией». В середине марта должность начальника КГКУ «Хабаровское управление автомобильных дорог» была отдана Олегу Федорову. Назначение стало его «вторым пришествием», поскольку во главе указанного предприятия Федоров уже находился в то время, когда краем руководил Виктор Ишаев.

В свое время именно Олег Петрович инициировал банкротство «Крайдорпредприятия». Основным кредитором, настаивавшим в арбитраже на этой процедуре, была основанная сыном Олега Федорова Александром дорожно-строительная компания «Стройдорсервис».

Взаимосвязь между предприятиями дорожной отрасли, людьми и событиями старались не замечать, пока Виктор Ишаев находился в кресле губернатора. Но с приходом к власти Вячеслава Шпорта Федоров предпочел ретироваться, чтобы избежать неудобных вопросов о повышении благосостояния своей семьи за счет выкупленной по остаточной стоимости техники, находившейся на балансе «Крайдорпредприятия».

Дальше – больше. Даже оставшись без солидной должности, Олег Федоров продолжил наращивать свой капитал. Происходило это за счет получения подконтрольным ему «Стройдорсервисом» череды государственных контрактов. Все конкуренты волшебным образом отсеивались, как правило – еще на этапе подачи заявок. И это были не единичные случаи, а система.

Убедиться в этом можно, изучив документацию в Едином реестре госзакупок. Там есть контракт более чем на 200 млн рублей с ФКУ ДСД «Дальний Восток» (структурой Росавтодора), на 300 млн рублей и 150 млн рублей с ФКУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в дальневосточном регионе Федерального дорожного агентства» и др.: http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/protocol/protocol-bid-list.html?regNumber=0322100024518000120&protocolId=20207868; http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/protocol/protocol-bid-list.html?regNumber=0322100024518000119&protocolId=20207420; http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/protocol/protocol-bid-list.html?regNumber=0322100024518000046&protocolId=18677236; http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/protocol/protocol-bid-list.html?regNumber=0322100004518000010&protocolId=17718237; http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/protocol/protocol-bid-list.html?regNumber=0322100004517000104&protocolId=15754825; http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/protocol/protocol-bid-list.html?regNumber=0322100004517000107&protocolId=15926176.

На этих заказах, общая сумма которых с 2012 года приближается к 20 млрд рублей, Федоровы фактически стали монополистами, создав самую крупную дорожно-строительную компанию в регионе. В сферу их интересов сейчас попадает автодорога «Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре», которую в ближайшее время передадут в федеральную собственность. Соответственно, вскоре будет разыгрываться очередной многомиллиардный

контракт на содержание и ремонт этой дороги. И, соответственно, семейный бизнес Федоровых будет претендовать на победу.

При чем здесь новый губернатор, может спросить читатель. Возможно, помните, как в новогодние праздники в Николаевском районе из-за снежного циклона было парализовано транспортное сообщение?

- В свое время очень талантливые люди привели к банкротству «Крайдорпредприятие», которое имело все силы и средства, филиалы, и могло эффективно решать вопросы по обслуживанию, ремонту и строительству краевых дорог. Но кому-то и этого показалось мало, и филиал в Николаевске-на-Амуре, который должен заниматься этими вещами, был продан в частные руки со всем имуществом, со всей базой, со всеми вытекающими последствиями. И сегодня мы пожинаем результат. А результат у нас какой? У нас выпал снег, и для нас это становится чрезвычайной ситуацией, – сказал тогда на совещании Сергей Фургал.

Увы, вскоре ему доложили, что руку к произошедшему на Нижнем Амуре тоже приложил Олег Федоров. И разговоры на эту тему прекратились.

Однако, надеемся, что найдутся ответственные лица в руководстве Росавтодора и, возможно, в правоохранительных органах и пристальнее изучат складывающуюся ситуацию.

Ведь формально, заняв должность начальника «Хабуправтодора», Федоров-старший «перекрыл кислород» компании своего сына на получение контрактов в части обслуживания региональных дорог. На деле же, кроме «Стройдорсервиса», в этой игре может быть задействована компания «Хабаровскдорснаб». Де-юре Олег Федоров не имеет к ней отношения. Но расположена она на приобретенной по номинальной цене площади у ХКГУП «Крайдопредприятие» на проспекте им. 60-летия Октября, 178-Б. Юридический адрес – на Знаменщикова, 12, где расположен и головной офис группы компаний «Стройдорсервис». Здание целиком принадлежит семье Федоровых на праве собственности.

Для тех, кто не понял, объясняем еще раз: фактически Олег Федоров сейчас вновь стал хозяином сети автодорог на территории Хабаровского края протяженностью более 3 тыс. км, а его сын – владелец крупнейшей подрядной организации в этой сфере. Не думаем, что губернатор Сергей Фургал пребывает в неведении. Но молчит, как и в случае с дорожным коллапсом в Николаевске-на-Амуре.