Владельцы ДВ-гектаров в Хабаровском крае получат деньги на развитие туробъектов

Владельцы «дальневосточных гектаров», занимающиеся туристической деятельностью на выделенном участке, могут воспользоваться субсидией на развитие объектов. Средства выделяются на конкурсной основе в рамках госпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае».

Господдержку могут получить юридические лица, индивидуальные предприниматели в целях возмещения фактически понесенных затрат на разработку и обустройство объектов инфраструктуры туристских маршрутов. Это строительство, ремонт и приобретение строительных и сопутствующих материалов для обустройства объектов инфраструктуры туристских маршрутов, в том числе приобретение специального туристического снаряжения и оборудования.

Конкурсный отбор проводится министерством культуры края в двух номинациях: «Лучший объект туристского показа» и «Лучший туристский маршрут» по следующим видам туризма: культурно-познавательный, этнографический, научный, социальный, спортивно-оздоровительный, приключенческий, экологический, лечебно-оздоровительный, сельскохозяйственный, семейный, деловой и событийный. Общий объем господдержки составляет 600 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, развитие туристической деятельности, создание зоны отдыха и рекреации – один из распространенных видов использования «дальневосточных гектаров». Под эти цели оформлено более 500 земельных участков.

К примеру, Игорь Галушкин в Вяземском районе вместе с семьей взял несколько участков площадью 8 гектаров. Там построил два водохранилища, в которых разводит гусей. Поголовье еще небольшое, но планирует довести до 700 штук. В прошлом году семья запустила для пробы в искусственные озера 500 карасей и раков. В планах у них построить настоящий рыборазводный завод, а также капитальный жилой дом на участке.

В Бикинском районе три «дальневосточных гектара» оформлены под расширение уже существующей базы отдыха на берегу реки Бикин. Владельцы уже расчистили участок, возвели некоторые развлекательные сооружения, приступили к строительству домиков отдыха. Кроме того, возвели сооружение для содержания лошадей, предоставляются услуги конных прогулок.

Михаил Белоусов разрабатывает идею о создании на участке туристско-рекреационной зоны, включающей в себя детский лагерь, кемпинговую территорию, туристические маршруты на байдарках по озерам Амут и Хрустальное. Также планируется строительство парка семьи, где будут проводиться церемонии бракосочетания.

Напомним, Хабаровский край на сегодняшний день занимает одну из лидирующих позиций по организации поддержки участников программы в освоении земельных участков. Кроме того, регион на втором месте среди субъектов ДФО по предоставлению «дальневосточных гектаров». На сегодняшний день в Хабаровском крае на получение бесплатного надела земли подано более 18 тысяч заявок, порядка 9 тысяч участков уже передано в пользование гражданам.