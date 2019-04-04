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В Хабаровском крае провели вакцинацию против клещевого энцефалита
Более 100 тысяч жителей Хабаровского получили этой весной прививку от клещевого энцефалита. Кампанию по вакцинации населения завершили медики региона. План иммунизации выполнен на 100%.
Как уточнили в краевом минздраве, в этом году для прививок использовалось несколько вакцин российского производства - «ЭнцеВир», «ЭнцеВирНео детский» и вакцина института имени М. П. Чумакова. Они эффективно защищают от всех субтипов клещевого энцефалита, в том числе от смертельно опасных. Это инактивированные вакцины, в которых содержится уже мертвый вирус, что исключает возможность заражения. Всего было закуплено 120 тысяч доз. Из краевого бюджета выделено почти 63 млн рублей.
По информации пресс-службы правительства региона, обычно клещи в Хабаровском крае просыпаются от спячки в конце марта. Но в этом году из-за потепления первые случаи присасывания зарегистрированы раньше – уже с середины месяца. Поэтому врачи заранее предостерегают население от опасности и рекомендуют делать прививки детям с 3-х лет, школьникам, студентам, а также всем, чья работа связана с пребыванием в лесу. При наличии паспорта и медполиса укол в государственных медучреждениях поставят абсолютно бесплатно.
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