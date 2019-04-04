Пустыри в Хабаровске взяли на особый контроль

За минувшие сутки в городе зарегистрировано 21 возгорание сухой травы. Большая часть из них в Железнодорожном районе. В ходе оперативного совещания мэр города Сергей Кравчук дал поручение главам районов лично вести контроль над бесхозными городскими землями, на которых чаще всего происходят палы травы.

«В Хабаровске действует противопожарный режим. Подрядные организации ведут покосы сухой травы. Однако, этих мер недостаточно. Необходимо, чтобы главы районов вместе со специалистами городского управления ГО и ЧС и представителями Госпожнадзора регулярно объезжали территории. Места, которые, на их взгляд, потенциально опасные: поля, пустыри - взять под особый контроль», - заявил мэр Сергей Кравчук.

Палы сухой травы на территории города категорически запрещены. Как сообщает пресс-служба мэрии, за поджог во время действия противопожарного режима гражданам грозит до 4000 рублей штрафа, наказание для юридических лиц составляет до полумиллиона рублей. Для того, чтобы сократить количество возгораний, сотрудники городского управления административно-технического контроля ведут разъяснительную работу, а также составляют протоколы за нарушение содержания территорий, в том числе и за несвоевременный покос травы. С начала месяца руководителям различных форм собственности выдано около 200 предписаний.



