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Центр для особенных детей откроют в Хабаровске
В Хабаровске появится учебно-тренировочный центр для помощи подросткам, страдающим аутизмом. Помещение некоммерческой организации «Реальная помощь» предоставила администрация Хабаровска. Сейчас в трехкомнатной квартире, которая расположена на первом этаже в жилом доме Индустриального района, идет капитальный ремонт. В рамках проекта «Смогу жить сам» специалисты НКО в центре будут проводить курсы социализации: обучать бытовой, коммуникативной и досуговой деятельности одновременно четырех человек с синдромом Каннера.
Обучающая программа центра расписана по часам: занятия с логопедом, навыки приготовления пиши, стирки белья - все, что необходимо человеку для самостоятельной жизни. Стандартное обучение занимает полгода, минимальное – 2 недели.
Помощь в социализации инвалидов в краевом центре оказывается и в рамках муниципальной программы «Доступная среда». Ежегодно в Хабаровске проходит более 75 культурных, спортивных и информационных мероприятий для интеграции людей с ограниченными возможностями.
Как сообщает пресс-служба мэрии, специалисты НКО «Реальная помощь» планируют через несколько месяцев после ремонта продолжить свою работу. В администрации Хабаровска это не первый опыт содействия волонтерам. Так, в 2018 году помощь была оказана некоммерческой организации «Чужих детей не бывает»: на средства муниципального гранта проведен ремонт в кризисном центре для матерей с новорожденными.
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