Центр для особенных детей откроют в Хабаровске

В Хабаровске появится учебно-тренировочный центр для помощи подросткам, страдающим аутизмом. Помещение некоммерческой организации «Реальная помощь» предоставила администрация Хабаровска. Сейчас в трехкомнатной квартире, которая расположена на первом этаже в жилом доме Индустриального района, идет капитальный ремонт. В рамках проекта «Смогу жить сам» специалисты НКО в центре будут проводить курсы социализации: обучать бытовой, коммуникативной и досуговой деятельности одновременно четырех человек с синдромом Каннера.

«Опыт обучения аутистов у нас есть. В 2016 году мы выиграли региональный грант, сняли квартиру и обустроили ее согласно методикам. Буквально сразу почувствовали эффективность такого вида работы и вышли с предложением к городской администрации. Нас поддержал мэр Хабаровска Сергей Кравчук, и мы получили помещение», - рассказала руководитель АНО «Хабаровская инвалидная организация «Реальная помощь» Наталья Евтеева .

Обучающая программа центра расписана по часам: занятия с логопедом, навыки приготовления пиши, стирки белья - все, что необходимо человеку для самостоятельной жизни. Стандартное обучение занимает полгода, минимальное – 2 недели.

«Каждому аутисту нужно сопровождение взрослого. Однако, после наших курсов, они станут самостоятельными, независимыми и получат шанс на самореализацию в обществе», - рассказала учитель-дефектолог АНО «Хабаровская инвалидная организация «Реальная помощь» Наталья Залога.

Помощь в социализации инвалидов в краевом центре оказывается и в рамках муниципальной программы «Доступная среда». Ежегодно в Хабаровске проходит более 75 культурных, спортивных и информационных мероприятий для интеграции людей с ограниченными возможностями.

«Проблема доступности затрагивает 20% населения города. Речь идет не только об инвалидах, но и пожилых горожанах, беременных женщинах, мам с колясками. В прошлом году на оборудование подходов к учреждениям социальной сферы выделено 6,5 миллионов рублей. Визуальное и звуковое сопровождение устанавливается на остановках общественного транспорта, светофорных объектах», - рассказала начальник городского управления социальной работы с населением Лела Круш.

Как сообщает пресс-служба мэрии, специалисты НКО «Реальная помощь» планируют через несколько месяцев после ремонта продолжить свою работу. В администрации Хабаровска это не первый опыт содействия волонтерам. Так, в 2018 году помощь была оказана некоммерческой организации «Чужих детей не бывает»: на средства муниципального гранта проведен ремонт в кризисном центре для матерей с новорожденными.



