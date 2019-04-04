Памятник полицейской службе установили в Хабаровске



В Хабаровске, в самом начале Уссурийского бульвара, взгромоздили монумент на века. Пока что он стыдливо прикрыт пластиковой накидкой. Но шаловливый хабаровский весенний ветерок задрал полог и обнажилась надпись: «300 лет российской полиции» с датой «1718-2018» и трогательной надписью «Доблестным сотрудникам органов внутренних дел Хабаровского края…», далее скрыто мраком накидки.

Чего-то я не понял. Недавно (по историческим меркам), с танцами и бубнами, отмечали другой, но не менее круглый юбилей – 200-летие наших органов. Или я не прав? Да нет, нынешние полицейские России в 2002 году получили юбилейную медаль - «200 лет МВД России» с девизом «Службе польза - Отечеству благо». Это ведомственная награда Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденная приказом №542 МВД РФ от 5 июня 2002 года. Ежели душа законоохранителей требует все новых и новых праздников, может, стоит (не так уж это и дорого) исчисление опасной и трудной службы начинать с 500-летия службы городничих? А можно вспомнить и приставов… Да мало ли каких служб по охране порядке было! Приказ тайных дел вам в помощь. А можно еще и «волхвов скрытой управы» из дохристианской Руси вспомнить. Тут уже речь и о тысячелетии может пойти.

Полиция отдельно от МВД теперь существует? Или это три разные конторы: полиция, Министерство внутренних дел, органы внутренних дел? Или в службе правопорядка очень плохо с математикой, так сказать, вывеску сменили, а считать разучились, действуют по заветам мультяшного Вовки из тридевятого царства: «И так сойдет!».

Нет, оказывается, со счетом верно все. В приказе «О Дне образования российской полиции» №121 от 5 марта 2018 года по МДВ РФ за подписью генерала полиции РФ В. Колокольцева сказано про историю праздника, хотя про монументальное воплощение на местах ни слова: «25 мая (5 июня по новому стилю) 1718 года Петром I была учреждена должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера и издан руководящий документ - "Пункты, данные Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру", в котором сформулирована программа деятельности полиции и определена ее роль в российском государстве… Исходя из важности учета исторического наследия, а также в целях сохранения преемственности лучших служебных традиций российской полиции (милиции) и приумножения накопленного опыта считать 5 июня Днем образования российской полиции».

Знакомый опер, что много лет отработал «на земле» и сам много чего знает об истории ведомства, объясняет: «Была коллегия – стало министерство. В 2002 году и праздновали 200 лет этого события. Нам на отдел выдали одну медальку на всех - наши опера отказались. Так что, скорее всего, «штабные» эти награды и получили. И да, был еще значок такого же типа. А в 1718 году царь Петр, на голландский манер, основал полицейскую службу. Вместо прежних кондово-рассейских типа приказа «тайных дел». Так что тут все в порядке».

А еще есть 10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, он же до 2011 года - День российской милиции, он же до 1991 года - День советской милиции. И их тоже отмечаем? «Само собой, с напитками и девами!» - заверил отставной опер.

Да и мы, по славной традиции, газета с почти 100-летней историей, день печати два раза в год празднуем – 5 мая и 13 января…

На дворе год 2019-й. Монумент запаздывает: только в августе 2018 года его эскиз утвердил начальник УМВД России по Хабаровскому краю, согласовали главный художник и главный архитектор города Хабаровска. Стоит этот монумент, рассказывают информированные источники, четыре с половиной миллиона.

Как я понимаю, торжественное открытие Хабаровского камня «300 лет полиции» произойдёт 5 июня? Что ж, с наступающим!





Андрей Дунаевский

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