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Редакцию газеты "Молодой дальневосточник XXI век" заминировали?
Прямо сейчас поспутило сообщение, что здание, в котором находится редакция газеты "Молодой дальневосточник XXI век", заминировано. В строении также находятся различные офисы коммерческих компаний. В данный момент, в помещении редакции проходит резонансное интервью. Возле здания уже находятся машины спецслужб - спасатели, пожарные, скорая помощь, полиция. Представитель спасательной службы заявил, что поступил звонок о минировании помещения. Пока из здания никого не эвакуировали.
Что это - реальная опасность, очередное хулиганство или происки конкурентов?
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