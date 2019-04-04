Редакцию газеты "Молодой дальневосточник XXI век" заминировали?

Прямо сейчас поспутило сообщение, что здание, в котором находится редакция газеты "Молодой дальневосточник XXI век", заминировано. В строении также находятся различные офисы коммерческих компаний. В данный момент, в помещении редакции проходит резонансное интервью. Возле здания уже находятся машины спецслужб - спасатели, пожарные, скорая помощь, полиция. Представитель спасательной службы заявил, что поступил звонок о минировании помещения. Пока из здания никого не эвакуировали.

Что это - реальная опасность, очередное хулиганство или происки конкурентов?