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В Хабаровске эвакуировали журналистов в связи с угрозой взрыва
В настоящий момент к объекту по адресу Павловича,13, о заминировании которого звонок поступил на пульт спецслужб, стянуты силы и средства экстренных служб. Люди, находящиеся в здании, эвакуированы. В том числе, сотрудники редакции газеты "Молодой дальневосточник XXI век". Периметр здания обследуют кинологи с собаками. Сооружение окружено машинами скорой помощи, полиции, МЧС.
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