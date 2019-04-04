В Хабаровске эвакуировали журналистов в связи с угрозой взрыва

В настоящий момент к объекту по адресу Павловича,13, о заминировании которого звонок поступил на пульт спецслужб, стянуты силы и средства экстренных служб. Люди, находящиеся в здании, эвакуированы. В том числе, сотрудники редакции газеты "Молодой дальневосточник XXI век". Периметр здания обследуют кинологи с собаками. Сооружение окружено машинами скорой помощи, полиции, МЧС.